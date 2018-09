Voici les principaux résultats sportifs du week-end (Photo d'illustration)

Football: 16ème journée de D1R

La 16ème journée de 1ère division régionale a eu lieu dimanche après midi. Avec encore un succès, la Jeanne a conforté sa place de leader du classement avec 52 points, devant la St Pierroise qui totalise 48 points. La contre performance vient de l'Excelsior qui perd la seconde place apèrs sa défaite ce dimanche pour se retrouver 3ème avec 45 points.

Jeanne d'arc – St Pauloise 2-1

Léopards – Marsouins 0-0

Ste Marie – Excelsior 2-0

Petite Ile – St Pierroise 0-1

Tamponnaise – St Denis 0-1

St Louis – St Louisienne 1-2

Capricorne – Ste Suzanne 1-1

Handball: 2ème journée de D1

La 2ème journée de D1 était programmée ce week end.

Côté masculin, on jouait vendredi.

Saline – Tampon 26-28

Bois de Nèfles – Joinville 23-18

Ste Marie - JSB reporté

St Pierre – Possession 44-24

Chateau Morange - Lasours 31-19

HBCED - Cressonnière 23-27

Côté féminin, on jouait samedi soir. La Cressonnière et le Port se sont imposés et occupent la tête du classement avec 2 succès chacun.

Tamponnaise - St Denis 19-19

St Pierre – Cressonnière 25-39

St Louis – JSB 23-25

Piton St Leu - Bois de Nefles 26-23

Port - ASCES 31-18

St Joseph - Rivièroise reporté

Basketball: C'est la reprise!

Ce week end sonnait la reprise du championnat pour la Nationale 3 Masculine et la Régionale Féminine.

Côté masculin, deux rencontres ont eu lieu seulement pour le compte de cette 1ère journée:

Etang Salé – BCD 44-91

AMML – St Paul 47-85

St Leu – St Pierre reporté au 7 septembre

COM et Tampon exempts.

Côté féminin, cinq rencontres étaient au programme de cette 1ère journée:

Ste Marie – Tampon 37-90

St Pierre - St Leu 57-59

Aiglons – COM 40-63

Port – St Paul 79-51

Tampon 2 – BCD 59-75

Cyclisme: Grand Prix de St Leu annulé

La 21ème épreuve route de la saison devait avoir lieu ce dimanche à Saint Leu, organisée par Leu Braquet d'Or Ouest. Or, tôt hier matin, le comité a fait passer un message pour confirmer l'annulation de l'épreuve, sans donner d'explications.

Trail: Coteau Sec

Dimitile Sport Action organisait son traditionnel trail du coteau sec ce dimanche à l'Entre Deux. Le départ était donné devant le collège le Dimitile pour une course de 22km et 1200m de dénivelé positif qui empruntait les sentiers du Coteau Sec, du Cheval, Rosélie, du Zèbre et de la Jument, mais aussi les routes et chemin de la ville. 500 coureurs étaient au départ donné à 7h00. 1H54 après le coup d'envoi, Jean Patrice Payet revenait au collège le Dimitile en vainqueur, devant Jean Louis Robert en 1h56'03 et Giovanni Baret en 1h56'19. Côté féminin, Emma Métro l'emporte en 2h18, devant Hortense Bègue en 2h23 et Julie Rivière en 2h26.

Course: 1ère édition des Foulées Solidaires de la Possession

L'association handi basket possessionnais organisait les fouées solidaires de la Possession ce dimanche avec 3 épreuves au programme: 7km handisport fauteuil, 10km handisport debout et 10km ouvert à tous.

Sur les 10km, Ronan Barlieu s'impose en 39'37 devant Jérôme Paniandy en 41'38 et Luciano Darel en 42'36. Côté féminin, victoire de Chantale Hodgi en 46'34 devant Richeline Malinga en 54'49 et Florence Lapierre en 55'13.

Sur les 10km handisport, Jacky Françoise l'emporte en 1h06 devant Serge Hoareau et Thierry Léger en 1h07. Côté féminin, Marie Lise Robert s'impose en 1h07 devant Monique Mercher et Claire Dupont en 1h14.

Enfin, sur les 7km handisport fauteuil, Marie Claire Damour l'emporte en 28'00 devant Téophile Damour en 31'51 et Assoumani en 51'58.

Trail: C'est à Chamonix que cela se passait

La folle semaine de l'UTMB s'est achevée ce dimanche avec les dernières arrivées de l'UTMB. Cette année, ils étaient une poignée de coureurs réunionnais sur cet évènement qui se veut le sommet du trail mondial.

TDS (120km): Alexandra Assoumani 88ème F en 28h39, François Regnier 515ème H en 26h28, Frédérik Rocheteau 458ème H en 20h14 et Nicolas Valdelièvre 1288ème H en 33h02. Pérrine Tramoni abandon, Francesco Cucco abandon.

CCC (100km) : David Hauss 15ème en 12h19, Axel Arnaud 63ème en 13h56, Thierry Revonge 310ème en 18h16, Louis Sénardière 447ème en 19h35, Florent Boulet 1033ème en 23h47.

UTMB (165km): Denis Guerot 351ème en 35h34, Ludovic Legros 462ème en 37h14, Rishman Lauret 872ème en 41h06, Sébastien Cartella 1474ème en 45h03

On notera au passage qu'aucun coureur réunionnais n'était engagé sur la plus petite des courses chamoniarde, l'OCC et ses 55km.

Surf: Pantin Pro

Les surfeurs réunionnais étaient du côté de Pantin en Espagne cette semaine pour disputer une épreuve du circuit qualificatif (WQS) dotée de 6000 points pour les filles et 3000 pour les garçons.

Cannelle Bulard a été éliminée dès le 4ème tour de sa série et cloture ainsi sa saison WQS à la 51ème place mondiale. Côté masculin, Adrien Toyon et Jorgann Couzinet sont sortis au 4ème tour puis Maxime Huscenot au 5ème. Au classement, Jorgann Couzinet recule d'une place pour pointer désormais 7ème, Maxime Huscenot perd 2 places et est désormais 28ème et Adrien Toyon en perd 3 pour rétrograder à la 207ème place provisoire.

