Voici l'agenda sportifs du week-end (Photo d'illustration)

Football: 17ème journée de D1R

La 17ème journée de 1ère division régionale aura lieu dimanche après midi à 15h30, une seule rencontre étant avancée à samedi soir 20h00.

St Denis - Petite Ile (samedi)

St Louisienne - Jeanne d'arc

St Pauloise - Léopards

Marsouins - Tamponnaise

Capricorne – Ste Marie

Excelsior - St Louis

Ste Suzanne – St Pierroise

Handball: 3ème journée de D1

La 3ème journée de D1 est programmée ce week end.

Côté masculin, on jouera ce vendredi soir à 21h15 selon le programme suivant:

Saline – Chateau Morange

Joinville - Tampon

Cressonnière - Bois de Nèfles

JSB - HBCED

Possession - Ste Marie

Lasours - St Pierre

Côté féminin, on jouera samedi soir à partir de 19h30 selon le programme suivant:

St Pierre - Tamponnaise

ASCES – Cressonnière

St Denis - St Louis

JSB - St Joseph

Bois de Nefles - Port

Rivièroise - Piton St Leu

Basketball: 2ème journée de championnat

Ce week end aura lieu la seconde journée de championnat pré national masculin et féminin.

Côté masculin, trois rencontres sont programmées ce samedi soir à 20h30 :

COM - Etang Salé

BCD - AMML

Tampon – St Paul

La rencontre en retard de la 1ère journée St Leu – St Pierre aura lieu vendredi à 20h30.

Côté féminin, cinq rencontres sont au programme de cette 2ème journée ce samedi à 18h30:

Ste Marie - St Leu

COM – Tampon

St Pierre - Aiglons

Tampon 2 – St Paul (vendredi 20h30)

BCD - Port

VTT: Finale de la coupe régionale de descente

La dernière étape de la coupe régionale de DH aura lieu ce dimanche sur la piste des Makes à Saint Louis. La 1ère manche aura à 9h30 puis la seconde 40 minutes après l'arrivée du dernier concurrent. Sauf incident, la coupe devrait revenir à Alexandre Sicard pour la seconde année consécutive. Le pilote du RMRC devra tout de même se méfier de Jean Max Laurestant (ACPR) qui le talonne à seulement 30 points.

VTT: 27ème édition du Raid des Sables

Le VTTL organise son traditionnel raid des sables ce week end dna sla forêt d' Etang Salé pour les amateurs de VTT XC. Au programme, un prologue de 8,5km le samedi après midi puis une course en circuit (15km le tour) le dimanche avec plusieurs distances au choix 30, 45 ou 60km. Le classement se fera en additionnant les temps du prologue à ceux de la course en circuit. Les concurrents qui le souhaitent pourront participer à l'une ou l'autre des épreuves sans forcément faire le combiné.

Moto: Supermotard Petronas Sprinta by night

Le Team 974 deux zéro organise une manche de supermotard ce samedi sur la piste de la Jamaique à partir de 14h00. La journée débutera par les essais chronométrés, puis se poursuivra par la 1ère manche à partir de 15h50, la seconde à partir de 17h45et la 3ème à partir de 20h15. Une super finale est programmée à 23h10.

Trail: 6ème édition du trail des Eaux Vives

L'AC des Marsouins organise la 6ème édition de son trail des eaux vives ce dimanche à Saint Benoit, sur une distance de 17km sillonnant les sentiers de cannes et quartiers de l’Abondance et Bourbier. Le départ sera donné à 7h00 du chemin des goyaves et l'arrivée sera jugée sur l'aire du marché forain de Beaulieu. 200 coureurs sont attendus.

Course: Solida'Run

L'association des handicapés physiques du sud organise une course sur route de 10km ce samedi soir dans le centre ville de Saint Pierre. Le départ sera donné à 20h00 de la mairie où se également jugée l'arrivée. Le parcours consistera en deux boucles empruntant Rue des Bons Enfants les rues Père Favron, Luc Donat, Marius et Ary Leblond , Auguste Babet. 400 coureurs sont attendus pour l'évènement.

Escalade: Championnat du monde séniors

Deux Réunionnaises ont été sélectionnées en équipe de France pour participer au Championnat du Monde séniors qui se déroulera du 06 au 16 septembre 2018 à Innsbruck en Autriche.

"La nouveauté de ce championnat du monde, c’est l’organisation d’une finale du combiné le dernier jour de la compétition, explique Vincent Caussé, directeur du département compétition à la FFME. A l’issue des trois épreuves de bloc, difficulté et vitesse, un classement sera réalisé en multipliant les places des athlètes inscrits dans ces trois disciplines. Les six premiers hommes et femmes seront qualifiés pour participer à cette première finale mondiale du combiné. Une finale au format de la finale olympique, qui commencera par des duels de vitesse, se poursuivra par quatre blocs pour se terminer par une voie de difficulté. Une nouvelle marche dans l’histoire de l’escalade que nous sommes tous impatients de gravir. "

Surf: Une première historique

Pour la première fois dans l'histoire de la discipline, une manche du championnat du monde de surf aura lieu en piscine sur la vague artificielle mise au point par le multiple (11) champion du monde américain Kelly Slater. Située à Lemoore en Californie, ce bassin artificiel accueillera dès aujourd'hui les 18 meilleures surfeuses et 36 meilleurs surfeurs de la planète, dont font partie les deux réunionnais Jérémy Florès et Johanne Defay. Chaque compétiteur aura droit à 6 vagues (3 droites et 3 gauches) pour le premier tour à l'issue duquel un classement sera établi en prenant les deux meilleurs scores (droite + gauche). Les 4 premières filles et les 8 premiers garçons seront alors envoyés en finale où ils auront droit à 6 vagues supplémentaires (3+3) pour déterminer le classement final. Les surfeurs qui n'iront pas en finale seront classés dans l'ordre de leurs scores pour déterminer le classement final de la compétition.