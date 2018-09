Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 6 minutes

C'était soir de gala ce vendredi 7 septembre 2018 au complexe sportif du Port. Représentants toutes les disciplines, voile, foot, gymnastique, natation, basket, handball, moto, judo, karaté.... 280 sportifs portois ont été récompensés pour les titres de champions ou leur podium au niveau local, national et international. Une ben belle façon de mettre à l'honneur le travail et les efforts de ces jeunes sportives et sportifs tout au long de l'année

