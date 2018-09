Voici les résultats des principaux événements sportifs du week-end (Photo d'illustration)

Football: 17ème journée de D1R

La 17ème journée de 1ère division régionale a eu lieu ce week end. La Jeanne d'Arc a encore marqué le pas et signé sa 3ème défaite de la saison, voyant ainsi son avance fondre comme neige au soleil (53 points) au profit de la St Pierroise (52 points) qui revient à 1 point seulement, tandis que l'Excelsior revient à 4 points (49 points).

St Denis - Petite Ile 3-2

St Louisienne - Jeanne d'arc 1-0

St Pauloise - Léopards 1-1

Marsouins - Tamponnaise 0-1

Capricorne – Ste Marie 1-1

Excelsior - St Louis 7-0

Ste Suzanne – St Pierroise 0-2

Handball: 3ème journée de D1

La 3ème journée de D1 était programmée ce week end.

Côté masculin, on jouait vendredi soir à 21h15 selon le programme suivant:

Saline – Chateau Morange 19-34

Joinville - Tampon 18-29

Cressonnière - Bois de Nèfles NC

JSB – HBCED 32-21

Possession - Ste Marie 24-20

Lasours - St Pierre 18-29

Côté féminin, on jouait samedi soir à partir de 19h30 selon le programme suivant:

St Pierre – Tamponnaise 18-30

ASCES – Cressonnière 16-38

St Denis - St Louis NC

JSB - St Joseph 32-21

Bois de Nefles - Port 20-22

Rivièroise - Piton St Leu NC

Basketball: 2ème journée de championnat

Ce week end a eu lieu la seconde journée de championnat pré national masculin et féminin.

Côté masculin, trois rencontres étaient programmées :

COM - Etang Salé 78-62

BCD - AMML 82-67

Tampon – St Paul 66-67

La rencontre en retard de la 1ère journée St Leu – St Pierre a eu lieu vendredi et s'est soldée sur le score de 47 à 94.

Côté féminin, cinq rencontres étaient au programme de cette 2ème journée ce samedi à 18h30:

Ste Marie - St Leu 85-61

COM – Tampon 49-76

St Pierre - Aiglons 56-35

Tampon 2 – St Paul 57-30

BCD - Port 56-73

VTT: Finale de la coupe régionale de descente

La dernière étape de la coupe régionale de DH a eu lieu ce dimanche sur la piste des Makes à Saint Louis avec en jeu le classement final. En signant le scratch sur la première descente du jour, Alexandre Sicard (RMRC) s'assurait la victoire finale pour cette coupe 2018 et conserve donc son bien acquis en 2017. Néanmoins, lors de la seconde descente, le jeune pilote Alex Cazet (RMRC) améliorait encore le chrono de son partenaire de club pour remporter cette ultime manche à moins d'une seconde de Sicard. Rien ne changeait cependant au classement final puisque Jean Max Laurestant (ACPR), 3ème du jour, conservait sa seconde place devant Cazet, 3ème et 1er junior.

VTT: 27ème édition du Raid des Sables

Le VTTL organisait son traditionnel raid des sables ce week end dans la forêt d' Etang Salé pour les amateurs de VTT XC. Au programme, un prologue de 8,5km le samedi après midi puis une course en circuit (15km le tour) le dimanche avec plusieurs distances au choix 30, 45 ou 60km.

Dimanche, la bagarre a eu lieu sur les 60km et c'est Mathieu Desserprit qui l'emporte en 3h07'33 devant Giovanni Gonthier en 3h07'40 et Yannick Cornille en 3h11'39.

Sur les 45km, victoire de Yann Sipili en 2h00 devant Rémi Estelle en 2h04'05 et Jean Louis Hoarau en 2h04'11. Côté féminin, Gilda Payet l'emporte en 2h19'47.

Sur les 30km réservés aux cadets, Florian Gonthier l'emporte en 1h36, devant Mathieu Técher en 1h36'46 et Loic Vienne en 1h40.

Trail: 6ème édition du trail des Eaux Vives

L'AC des Marsouins organisait la 6ème édition de son trail des eaux vives ce dimanche à Saint Benoit, sur une distance de 17km sillonnant les sentiers de cannes et quartiers de l’Abondance et Bourbier. Moins d'une centaine de coureurs étaient au départ. Romain Fontaine s'impose avec Didier Telmar en 1h14'58 devant Alexandre Charlettine en 1h17'31. Côté féminin, victoire de Nathalie Percheron en 1h35 devant Marie Daisy Angama 1h40 et Alexia Gicquel en 1h56.

Course: Solida'Run

L'association des handicapés physiques du sud organisait une course sur route de 10km ce samedi soir dans le centre ville de Saint Pierre. 200 coureurs avaient fait le déplacement. Eddy Clémentz était le plus rapide, signant une victoire en 32'58, devant Samuel Duchemane en 33'35 et Julien Hubert en 34'00. Côté féminin, victoire de Dalila Bentaleb en 44'34 devant Ombeline Blanc en 46'51 et Delphine Tonneau en 47'39.

Course: 10km nocturnes du Port

L'OMS du Port organisait samedi soir ses 10km nocturnes dans la plus grande discrétion...Ils n'étaient donc pas nombreux au départ, les passionnés de course à pied. A l'arrivée Ulric Balzanet s'impose en 33'31, loin devant Louis Hoarau en 36'41et Gino Lee Song Yin en 36'42. Côté féminin, Eugénie Mareux l'emporte en 41'54 devant Chantal Hodgi 42'52 et Marie Christine Cavane en 43'31.

Escalade: Championnat du monde séniors

Samedi dernier, Manon HILY sociétaire du club 7alouest et membre du pôle Espoir Outre-Mer a terminé à la 17ème place lors de l’épreuve de difficulté du Championnat du Monde séniors à Innsbruck en Autriche, après avoir pointé à la 21ème position après les qualifications.

" Je suis assez déçue de mes qualifications. Je n’ai pas réussi à être moi-même sur ces qualifications. J’ai ressenti un peu de stress à la lecture de la première voie, qui ne me convenait pas. J’avais donc encore plus de pression dans la deuxième voie. Je n’ai pas su grimper libérée comme j’aurais aimé, mais j’ai mon ticket pour les demi-finales. J’ai eu chaud, et ça me donne vraiment envie de rentrer dans la compétition pour la suite. "

Dans sa voie de demie-finale, Manon Hily assure les prises, et grimpe plus sereinement que la veille. Pourtant dans la dernière partie de la voie, elle se trouve gênée par la corde et ne parvient pas à aller aussi haut qu’elle l’aurait souhaitée. Elle termine ainsi 17ème de l’épreuve.

Surf: Une première historique

Pour la première fois dans l'histoire de la discipline, une manche du championnat du monde de surf a eu lieu en piscine sur la vague artificielle mise au point par le multiple (11) champion du monde américain Kelly Slater. Située à Lemoore en Californie, ce bassin artificiel accueillait pendant 4 jours les 18 meilleures surfeuses et 36 meilleurs surfeurs de la planète, dont font partie les deux réunionnais Jérémy Florès et Johanne Defay. Chaque compétiteurs avait droit à 6 vagues (3 droites et 3 gauches) pour tenter de se qualifier pour une manche finale à 4 filles et à 8 garçons.

Malheureusement, ni l'un ni l'autre n'ont réussi à y accéder. Néanmoins, Johanne Defay prend la 5ème place de la compétition grâce à une magnifique gauche notée 8,47 points mais devrait perdre 2 places au classement général au profit de Moore et Marks, finalistes. De son côté, Jérémy Florès signe une 13ème place. Les 2 réunionnais auront à coeur de faire encore mieux pour la prochaine étape qui aura lieu en France à Hossegor début octobre.

Surf: Couzinet champion d'Europe

Le Réunionnais Jorgann Couzinet a été déclaré champion d'Europe WSL (zone europe) après la dernière épreuve de la zone qui a eu lieu cette fin de semaine au Maroc à Casablanca. Victorieux à Zarautz, 2ème à Ténérife et 5ème à Netanya, Couzinet devance de peu le marocain Ramzi Boukhiam et d'un peu plus le français Gatien Delahaye.

