Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers annonce le report du tour de l'île pédestre initialement prévu le samedi 22 et le dimanche 23 septembre 2018. Ce report a été acté après que toutes les ligues sportives de l'île et plusieurs maires aient décidé de faire de ces dates un week-end no sports. Il s'agit de protester contre la baisse du budget alloué par l'Etat au secteur sportif (Photo d'illustration)

L'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers annonce le report du tour de l'île pédestre initialement prévu le samedi 22 et le dimanche 23 septembre 2018. Ce report a été acté après que toutes les ligues sportives de l'île et plusieurs maires aient décidé de faire de ces dates un week-end no sports. Il s'agit de protester contre la baisse du budget alloué par l'Etat au secteur sportif (Photo d'illustration)