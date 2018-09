Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 heures

Les Réunionnais Cannelle Bulard et Jorgann Couzinet font partie de six surfeurs qui représenteront la France aux 2018 UR ISA World Surfing Games, les championnats du monde des nations de surf. La compétition débute samedi 15 septembre à Tahara, au Japon. Jusqu'au 22 septembre, 202 athlètes issus de 42 nations s'affronteront. Après le quatuor français vainqueur en 2017, Jérémy Florès, Joan Duru, Johanne Defay et Pauline Ado, ce sont cette fois l'Australienne Sally Fitzgibons et le Japonais Kainoa Igarashi qui sont les stars de ces Mondiaux. (Photo : Fédération française de Surf)

