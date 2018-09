Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Dans un mois, 6020 coureurs seront sur le départ du Grand Raid dont près de la moitié participera à la célèbre Diagonale des Fous, qui réunit la fine fleur des trailers internationaux. Cette année ne fait pas exception. Plus on est de Fous, plus on rit : 37 nationalités seront sur la ligne de départ le jeudi 18 octobre. Et parmi les compétiteurs figureront certains grands noms de la discipline qui se sont déjà distingués sur ce parcours, parmi les plus difficiles au monde.

