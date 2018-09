Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le joueur réunionnais, capitaine de l'Olympique de Marseille a enflammé la Toile avec un magnifique but à la 73' ! Il faut dire que la frappe est assez exceptionnelle : une volée du plat du pied droit, à une vingtaine de mètres des cages. Le gardien de but guingampais, trompé par la trajectoire, en cloche, et la force de la frappe n'a rien pu faire. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, Dimitri Payet est porté aux nues, certains fan de foot parlent même du "but de l'année". Voyez ou revoyez ce but magique assorti d'une compilation des meilleurs commentaires.

