Dans une ambiance bouillante voire électrique, la Jeanne d'Arc a battu ce dimanche 16 septembre 2018 l'AS Excelsior 1 à 0, permettant ainsi aux Portois de rester en tête du championnat de Régionale 1. Une victoire décisive pour la suite, mais entachée de quelques tensions en fin de la 1ère mi-temps.

C’est le genre de scène qu’on déteste voir dans le monde du foot. Mais ce dimanche, l’enjeu sur le terrain a certainement échauffé les esprits. Après une altercation entre Gérard Hubert et Mohamoudou Diaw, suivie de leur expulsion, les supporters portois ont fait part de leur colère, provoquant la chute d’une grille et de vives tensions sur le terrain.



Après une quinzaine de minutes d’interruption, le match a pu reprendre, et les Portois l’emporter grâce à un but de Miranville dans les dernières minutes du match. Les Portois confortent ainsi leur première place au championnat. Les joueurs saint-josephois semblent quant à eux avoir hypothéqué leur chance de remporter le championnat régional.



www.ipreunion.com