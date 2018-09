Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

L'Association des Maires de La Réunion (AMDR) a indiqué dans un communiqué soutenir l'appel du CROS (Comité régional olympique et sportif), des ligues et comités à ne pas organiser de manifestation sportive ce week-end des 22 et 23 septembre 2018, en signe de protestation contre la baisse des subventions et l'incertitude de financement du sport en 2019.

