Football: 19ème journée de R1

La 19ème journée de la Régionale 1 a eu lieu dimanche. La Jeanne d'arc s'accroche et signe sa 13ème victoire de la saison pour rester leader du classement avec 61 points devant la St Pierroise 60 points et l'Excelsior 54 points.

Excelsior – OCSA Léopards 6-1

Ste Marie – AF St Louis 2-0

Marsouins – Jeanne d'Arc 1-2

Capricorne – Tamponnaise 2-0

St Louisienne – St Pierroise 2-4

St Pauloise – Petite Ile 1-1

Ste Suzanne – St Denis 1-1

Handball: 5ème journée de D1

La 5ème journée du championnat de D1 masculine a eu lieu vendredi:

Saline – St Pierre 19-43

Cressonnière – Joinville NC

Chateau Morange – Ste Marie 38-13

JSB – Tampon 32-22

Lasours – HBCED NC

Possession – Bois de Nèfles 31-32

Côté féminin, la 5ème journée a eu lieu samedi:

St Louis – St Pierre 29-32

Bois de Nèfles – ASCES 32-23

Tamponnaise – St Joseph 43-25

Rivièroise – Cressonnière NC

St Denis – Piton St Leu NC

JSB – Port 27-29

Basketball: Trophée régional coupe de France

Ce week end ont eu lieu les 8èmes de finale masculines du trophée coupe de France:

Aiglons – St Leu 76-47

St Benoit – COM 56-116

St André – BCD 86-107

Etang Salé 2 – TBB 52-94

Ste Marie – Etang Salé 1 71-72

St Pierre 2 – St Pierre 1 74-69

St Paul – AMML NC

Rugby: 1ère journée de championnat

La 1ère journée du championnat élite séniors a eu lieu samedi avec trois rencontres au programme:

Chaudron – St Pierre NC

Tampon – St Paul NC

XV Dionysien – Etang Salé 0-31

Volleyball: C'était la reprise

La 1ère journée de R1 masculine était programmée la semaine dernière. Deux matchs ont eu lieu mardi et mercredi et deux autres jeudi:

Aigles blancs – RC ouest 3-0

TGV – Entre Deux 3-0

St Leu – VB2CO 3-0

St Pierre – St Denis 1-3

La 2ème journée a ensuite eu lieu dès ce week end:

St Denis – St Leu 2-3

VB2CO – TGV 0-3

Entre Deux – Aigles blancs 1-3

RC ouest – SDOVB 0-3

Le championnat R1 féminin débutait ce samedi avec la 1ère journée:

VB2CO – Ste Suzanne 3-0

St Pierre – Aigles blancs 2-3

St André – TGV 0-3

Ste Marie - SDOVB 0-3

Cyclisme: Trophée des jeunes pistards

La commission régionale de piste organisait un trophée des jeunes pistards samedi sur le vélodrome de Champ Fleuri à St Denis. Les vainqueurs de l'élimination sont: Corentin Bègue (PL), Terry Payet (Poussins), Méryl Maillot (Pupilles), Gaetan Mallard (Benjamins), Nolan Burel (Minimes). Les vainqueurs du scratch sont : Corentin Bègue (PL), Terry Payet (Poussins), Léa Grondin et Raphael Mouniama (Pupilles), Gaetan Mallard (Benjamins), Nolan Burel (Minimes).

Cyclisme: Prix de la ville de St Pierre

Le Team 974 organisait le prix de la ville de St Pierre ce dimanche, qui était également le support du championnat régional vétérans, minimes et féminines. Dans la course élite, ils n'étaient que 8 à franchir la ligne d'arrivée: Fontaine (CCB) s'impose devant Rivière (VCO) et Li Thiao Te (VCSD). Enfin, les lauréats pour les titres régionaux en jeu sont: Pitou (VCE) en minimes, Ajagamel (VCSD) en cadets, Legros (VCSD) en cadettes, Legendre (VCE) en minimes filles, Payet (T974) en séniors filles, et Manglon en vétérans.

Trail: Foulées de la fraise

L'association Source V Avant organisait ses traditionnelles foulées de la fraise ce dimanche à Montvert les hauts sur un trace de 19km. Plus de 200 coureurs étaient au départ. Nicolas Hoarau s'est imposé en 2h14 devant Thomas Balabaud en 2h20 et Johan Morel en 2h23. Côté féminin Aude Diet l'emporte en 3h00 devant Corinne Perrier en 3h04 et Karine Técher en 3h10.

Surf: Pro Ericeira

Le circuit WQS faisait escale la semaine dernière au Portugal sur le spot d'Ericeira pour une compétition dotée de 10000 points. En se hissant au 4ème tour, Jorgann Couzinet n'a certes pas réalisé une grosse performance et a même perdu un rang au classement mondial (8ème) mais il a validé son ticket pour le Pro France sur le circuit WCT où il sera invité à se joindre à l'élite mondiale le temps d'une compétition, à domicile qui plus est! En revanche, Maxime Huscenot s'est arrêté dès le 3ème tour et passe encore tout près dans une série difficile.

