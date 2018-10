Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end (Photo d'illustration)

Football: Finale de la coupe de la Réunion

La finale de la coupe de la Réunion opposera ce dimanche à 16h30 l'AS Excelsior à la JS St Pierroise au stade Klébert Picard du Tampon.

Handball: 6ème journée de D1

La 6ème journée du championnat de D1 masculine aura lieu vendredi à 21h15:

Cressonnière – Saline

Ste Marie – St Pierre

Joinville – JSB

HBCED – Chateau Morange

Tampon – Possession

Bois de Nèfles - Lasours

Côté féminin, la 6ème journée aura lieu samedi à 20h00:

Bois de nèfles – St Pierre

St Joseph – St Louis

St Leu – Tampon

Cressonnière – JSB

Port – St Denis

ASCES – Rivièroise (vendredi 20h30)

Basketball: 5ème journée

Ce week end aura lieu la 5ème journée des championnats pré nationaux masculin et féminin.

Côté masculin, on jouera samedi soir à 20h30:

Etang Salé – St Leu

St Paul – St Pierre

BCD – COM

Côté féminin, on jouera également samedi mais à 18h30:

Aiglons – Tamponnaise 2

Tamponnaise – St Leu

Port – Ste Marie

St Paul – St Pierre

BCD - COM

Rugby: 2ème journée de championnat

La 2ème journée du championnat élite séniors aura lieu samedi avec trois rencontres au programme:

ESRC – Chaudron à 19h00

St Pierre – Tampon à 16h30

St Paul – XV Dionysien à 18h00

Volleyball: 3ème journée de championnat

La 3ème journée de R1 masculine est programmée ce samedi soir à 20h30:

SDOVB – Entre Deux

Aigles blancs – VB2CO

TGV – St Denis

St Leu – St Pierre

La 3ème journée du championnat R1 féminin aura lieu samedi avec 3 rencontres au programme:

SDOVB – St André

St Denis – St Pierre

Aigles blancs - VB2CO

Cyclisme: Championnat régional de Contre la Montre

Le championnat régional de CLM individuel se déroulera ce samedi à St Leu sur un tracé de 19,9km. Le départ et l'arrivée se feront à la Pointe au sel. Les coureurs iront faire demi tour à Etang Salé, sauf pour les féminines et les cadets qui partiront d'Etang Salé à partir de 13h30 pour couvrir seulement 9,8km. Les élites s'élanceront à partir de 14h00 puis toutes les minutes.

Trail: Grand Bassin Mollaret

L'AAJM organise le trail de Grand Bassin Mollaret ce dimanche à la plaine des cafres. Le départ sera donné à 7h00 pour un parcours de 19km via Grand Bassin et le sentier Mollaret menant à Mare à Boue et retour au point de départ (point de vue Grand Bassin). 200 coureurs sont attendus pour l'évènement.

Course: Relais de Saint Denis

L'OMS de St Denis organise sont traditionnel relais ce dimanche sur un tracé de 6km dans les rues de la ville. Le départ et l'arrivée se feront rue de la compagnie, face à l'ancien hotel de ville. Les équipes seront composées de 10 relayeurs différents dont le Premier et le dernier coureurs auront l’obligation d’être déguisé (sous peine de pénalité) ainsi qu’un remplaçant.

Course: La Route du feu

L'association Sport, Patrimoine Animations et Cultures du Sud Sauvage organise ce dimanche à Grand Coude la 13ème édition de la course féminine de Saint-Joseph dénommée " la Route du Feu". Plusieurs formts seront au programme pour toutes les catégories.

Le départ des 2 boucles Benjamines/ Minimes sera donné au Parc boisé à 8h45 ; Le départ de la boucle de 10 km sera donné devant le " labyrinthe en champ thé " à 8h30; Le départ de la boucle de 5 km sera donné devant le " labyrinthe en champ thé " à 9h45. Toutes les arrivées seront jugées au lieu-dit "Parc Boisé " à Grand coude.

Moto: 3ème manche de supermotard

La 3ème manche de supermotard aura lieu ce dimanche sur le circuit de la Jamaique de Saint Denis à partir de 8h00, organisée par le team Podium Moto.

Karaté: Championnat inter disciplines

Le Championnat de La Réunion Contact et Semi contact Interdisciplines se déroula ce dimanche au dojo régional de Champ Fleuri. Le contrôle des passeports et la pesée se feront à partir de 8h.

Surf: Pro France

Le Pro France, 9ème étape du World Tour, se déroule cette semaine à Hossegor sur le spot des Culs Nus, avec trois réunionnais en lice. Johanne Defay a surfé pour le compte du 1er tour mercredi et a dominé sa série sans encombre face aux Australiennes Fitzgibbons et Andrew. Elle file ainsi directement au 3ème tour. Côté masculin en revanche, rien n'a commencé. Jérémy Florès sera à l'eau dans la dernière série du 1er tour face à Cardoso et Parkinson, tandis que Jorgann Couzinet, invité pour l'évènement, affrontera le lycra jaune de Toledo et l'Australien O'Leary. Pour le moment les conditions ne sont pas favorables mais elles pourraient s'améliorer dès dimanche...

Escalade: Lucile Saurel qualifiée aux Jeux Olympiques De La Jeunesse

Du 6 au 18 octobre 2018, la troisième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été accueillera 4000 jeunes athlètes parmi les meilleurs du monde à Buenos Aires en Argentine. Pour la première fois l’escalade est intégrée aux JOJ qui se déroulent tous les quatre ans. Lucile SAUREL, une des meilleures jeunes grimpeuses françaises y représentera la France et la Réunion! Issue du club Austral Roc et du Pole Espoir Outre Mer, elle a intégré le pôle France de Voiron où elle s’entraîne depuis cette saison.

sp/www.ipreunion.com