Voici les principaux résultats sportifs du week-end

Football: Finale de la coupe de la Réunion

La finale de la coupe de la Réunion opposait ce dimanche à 16h30 l'AS Excelsior à la JS St Pierroise au stade Klébert Picard du Tampon. Les St Pierrois l'ont emporté sur le score de 1 à 0 grâce à un but de Darhri à la 81ème minute.

Handball: 6ème journée de D1

La 6ème journée du championnat de D1 masculine a eu lieu vendredi soir.

Cressonnière – Saline nc

Ste Marie – St Pierre 21-37

Joinville – JSB 27-36

HBCED – Chateau Morange 13-38

Tampon – Possession 34-23

Bois de Nèfles – Lasours 18-24

Côté féminin, la 6ème journée z eu lieu samedi soir:

Bois de nèfles – St Pierre 31-29

St Joseph – St Louis 33-26

St Leu – Tampon nc

Cressonnière – JSB nc

Port – St Denis 25-34

ASCES – Rivièroise 27-26

Basketball: 5ème journée

Ce week end avait lieu la 5ème journée des championnats pré nationaux masculin et féminin.

Côté masculin, on jouait samedi soir à 20h30:

Etang Salé – St Leu 69-42

St Paul – St Pierre 67-61

BCD – COM reporté

Côté féminin, on jouait également samedi mais à 18h30:

Aiglons – Tamponnaise 2 34-38

Tamponnaise – St Leu 97-22

Port – Ste Marie 51-44

St Paul – St Pierre 43-63

BCD – COM nc

Volleyball: 3ème journée de championnat

La 3ème journée de R1 masculine était programmée samedi soir à 20h30. Avec 3 victoires et un seul set perdu en 3 rencontres, les Aigles sont leaders du classement avec 12 points devant e TGV 11 points.

SDOVB – Entre Deux 3-0

Aigles blancs – VB2CO 3-0

TGV – St Denis 3-2

St Leu – St Pierre 3-0

La 3ème journée du championnat R1 féminin a lieu samedi avec 3 rencontres. Le SDOVB pointe en tête du classement avec 12 points.

SDOVB – St André 3-0

St Denis – St Pierre 3-0

Aigles blancs – VB2CO 1-3

Cyclisme: Championnat régional de Contre la Montre

Le championnat régional de CLM individuel se déroulait samedi à St Leu sur un tracé de 19,9km. Le départ et l'arrivée se faisaient à la Pointe au sel après un demi tour à Etang Salé. Dorian Percrule (CCSL) l'a emporté en 26'31 devant Julien Florance (SMVC) en 26'45 et Ulrich Marcy (LBO2) en 26'49.

Course: Relais de Saint Denis

L'OMS de St Denis organisait son traditionnel relais par équipes de 10 coureurs ce dimanche sur un tracé de 6km dans les rues de la ville. Cinq courses étaient au programme; les résultats sont les suivants:

Course 1: PSA2 en 19'43

Course 2: Entente Nord 19'59

Course 3: CLJ RunO2 17'25

Course 4: Territoire la Montagne 17'07

Course 5: ACSGS 15'06

Course: La Route du feu

L'association Sport, Patrimoine Animations et Cultures du Sud Sauvage organisait ce dimanche à Grand Coude la 13ème édition de la course féminine de Saint-Joseph dénommée " la Route du Feu". Sur les 10km, victoire de Mélinda Morel en 44'15 devant Hélène Gonneau en 45'48 et Samia Tifest en 48'06. Sur les 5km, victoire d'Emma Benoiton en 26'29 devant Yvette Noulette 29'35 et Marie Denise Grondin en 30'27. Enfin sur les 3km, Lili Beck l'emporte en 5'52 devant Julie Costet 6'16 et Aude Costet 6'21.

Duathlon: Championnat régional par équipes

Le championnat régional par équipes a eu lieu ce dimanche à Etang Salé sur un format 2,5 / 20 / 5. Le TC Saint André l'a emporté en 1h00'01 devant le TC Saint Denis en 1h01'14 et l'Ouest Run Triathlon en 1h01'20.

Judo: Championnat régional par équipes et coupe régionale

Le dojo de Plateau Caillou accueillait plusieurs compétitions ce week end:

- La Coupe Régionale Minimes (+ de 130 participants) qualificative pour la Coupe de France Individuelle minimes qui aura lieu les 15 et 16 Décembre 2018 à Villebon sur Yvette. Les vainqueurs de chaque catégorie de poids sont directement qualifiés pour le Coupe de France: Sheldini Voula (-36), Célia Andriamora (-40), Ilona Rajabaly (-44), Candice Boyer (-48), Carla Flament (-52), Carine Samat (-57), Lucie Viroleau (-63), Emma Lauret (-70), Maelys Solon (+70), Ethan Baillif (-34), Yann Pavot (-38), Aymeric Maurée (-42), Mathews Gauvindin (-46), Thomas Vigne (-50), Kilian Rakotonanahary (-55), Victor Payet (-60), Pablo Valles (-66), Benoit Hoareau (-73), Mathias Damour (+73).

- Le Championnat Régional par équipes Juniors 1ère division. 2 équipes étaient présentes: le JC St Denis l'emporte devant le dojo Portois. La 1ère est qualifiée pour le Championnat de France par équipes Juniors 1ère Division qui se tiendra le 02 Décembre à Villebon sur Yvette.

- La Coupe du Jeune Officiel Cadets :

* Arbitres : 1er LEBRETON Brenda (US SALAZES), 2ème NAROVE Pierre-Paul (AAMJC PETITE-ILE), 3ème GONOT Quentin (US SALAZES)

* Commissaires sportifs : 1er CHU CHEUNG KUM Adrien (ADGQ JCM ST-PAUL), 2ème HOAREAU Solène (US SALAZES), 3ème HOAREAU Herine (US SALAZES)

Karaté: Championnat inter disciplines

Le Championnat de La Réunion Contact et Semi contact Interdisciplines s’est déroulé ce dimanche au dojo régional de Champ Fleuri. Une quarantaine de combattants de tous styles de la fédération étaient au rendez vous pour cette première compétition de la nouvelle saison. Le public venu en nombre a vibré au cours des combats d’un bon niveau. Il reste aux qualifiés de bien se préparer pour le Championnat de France et renouveler les bons résultats de l’an dernier. Les vainqueurs par catégories sont:

SEMI-CONTACT

Pupille F -30 K : TANJAMA Anne Laure (KC Tan Rouge 9740794)

Benjamine F -35 K : RAMIN Léna (Shindokaï 9740786)

Minime F -45 K : LEFEVRE Chloé (Shindokaï 9740786)

Minime F -55 K : BENARD Aurore (Shindokaï 9740786)

CONTACT

Senior F -58 K : LOSSY Géraldine (K Contact Ste Marie 9740791)

SEMI-CONTACT

Pupille H -30 K : MARGELIDON Adan (Asso Omnisports St Gilles 9740837)

Benjamin H -35 K : RANGUIN Noam (L.A. Karaté 9740844)

Benjamin H -50 K : LALLEMAND Steven (L.A. Karaté 9740844)

Minime H -35 K : FARGET Matteo (L.A. Karaté 9740844)

Minime H -45 K : POININ-COULIN Nathan (Asso Omnisports St Gilles 9740837)

Minime H -50 K : GOORVADOO Daryl (Asso Omnisports St Gilles 9740837)

Minime H -55 K : FOUQUE Jean Quentin (Asso Omnisports St Gilles 9740837)

Minime H +60 K : HOARAU Fatih (L.A. Karaté 9740844)

Cadet H -55 K : GOORVADOO Dorian (Asso Omnisports St Gilles 9740837)

Cadet H -60 K : ANGOUROUSSIVA Nelson (Shindokaï 9740786)

Cadet H -70 K : BIANCHIN Noam (L.A. Karaté 9740844)

Junior H -55 K : REFESSE Quentin (Asso Omnisports St Gilles 9740837)

Junior H -70 K : FONTAINE Thibault (L.A. Karaté 9740844)

CONTACT

Senior H -68 K : DELPUECH Antoine (Réunion Université Club 9740806)

Senior H -72 K : REFESSE Bryan (Asso Omnisports St Gilles 9740837)

Senior H -80 K : POLIZZI Giovanni (L.A. Karaté 9740844)

Senior H -85 K : HASSAN Hamilcaro (St Pierre Budokan)

Senior H +90 K : HOAREAU Erick (SCOI 9740670

Surf: Pro France

Le Pro France, 9ème étape du World Tour, se déroule cette semaine à Hossegor sur le spot des Culs Nus, avec trois réunionnais en lice. Johanne Defay a surfé pour le compte du 1er tour mercredi et a dominé sa série sans encombre face aux Australiennes Fitzgibbons et Andrew. Elle file ainsi directement au 3ème tour. Côté masculin en revanche, rien n'a commencé. Jérémy Florès sera à l'eau dans la dernière série du 1er tour face à Cardoso et Parkinson, tandis que Jorgann Couzinet, invité pour l'évènement, affrontera le lycra jaune de Toledo et l'Australien O'Leary. Pour le moment les conditions n'ont pas permis la reprise de la compétition mais cela pourrait changer dès aujourd'hui.

sp/www.ipreunion.com