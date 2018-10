Pour bien commencer les vacances, rendez-vous le samedi 13 octobre à Trou d'eau. La Base Nautique de l'Ouest propose des initiations gratuites de kayak et de voile Optimist de 14h à 17h. Il s'agit de proposer aux jeunes de découvrir les activités nautiques proposées par le club et pouvoir rencontrer les animateurs.

Si vos enfants aiment la mer, veulent profiter des activités nautiques en toute sécurité, il faut absolument noter ce rendez-vous dans votre agenda. La Base Nautique de l'Ouest propose de 14h à 17h des initiations gratuites de kayak et de voile en Optimist pour les jeunes de 8 à 12 ans. L'idée est de montrer aux jeunes les activités nautiques proposées par la BNO et de pouvoir recruter de nouveaux adhérents.

Si le kayak est déjà connu et reconnu à la Réunion, il sera possible de découvrir la voile en Optimist. Il s'agit d'un petit voilier parfait pour l'apprentissage. Simple, léger et solide il est parfait pour débuter la voile.

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Base Nautique de l'Ouest ou par téléphone au 0262 44 52 53.

