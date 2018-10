Voici l'agenda sportif du week-end

Football: 20ème journée de D1

La 20ème journée de D1 aura lieu ce dimanche à 16h00 avec une seule rencontre avancée à samedi soir:

St Denis – St Louisienne

St Pierroise – St Pauloise

AF St Louis – Marsouins

Tamponnaise – Excelsior

Jeanne d'arc – Capricorne

Léopards – Ste Marie

Petite Ile – Ste Suzanne

Handball: 7ème journée de D1

La 7ème journée du championnat de D1 masculine aura lieu vendredi soir à 21h15:

Saline – Ste Marie

JSB – Cressonnière

St Pierre – HBCED

Possession – Joinville

Chateau Morange – Bois de Nèfles

Lasours - Tampon

Côté féminin, la 7ème journée aura lieu samedi soir à partir de 19h30:

St Pierre – St Joseph

Rivièroise – Bois de Nèfles

St Louis – Piton St Leu

JSB – ASCES

Tamponnaise – Port

St Denis - Cressonnière

Basketball: 6ème journée

Ce week end aura lieu la 6ème journée des championnats pré nationaux masculin et féminin.

Côté masculin, on jouera samedi soir à partir de 19h00:

TBB – COM

St Pierre – BCD

St Leu – AMLL 53-54 (joué le 10/10)

Côté féminin, on jouera également samedi soir également, à partir de 18h30:

TBB2 – COM

St Pierre – BCD

Ste Marie – St Paul

Port – St Leu

Aiglons - TBB

Volleyball: 4ème journée de championnat

La 4ème journée de R1 masculine est programmée vendredi soir à 20h30:

St Pierre – TGV

St Denis – Aigles blancs

VB2CO – SDOVB

Entre Deux – RCO (samedi 20h00)

La 3ème journée du championnat R1 féminin aura lieu samedi à partir de 17h00:

Aigles blancs – Ste Suzanne

VB2CO – St Denis

St Pierre – TGV

St André – Ste Marie

Rugby: 3ème journée du championnat élite

La 3ème journée de championnat sénior élite aura lieu ce samedi selon le programme suivant:

16h30: St Pierre – ESRC

18h00: VX Dionysien – Tampon

19h00: Chaudron – St Paul

Course: Foulées semi nocturnes des Florilèges

La ville du Tampon accueille ce samedi à 16h30 une course semi nocturne de 10km dans les rues de la villes. Le départ et l'arrivée se feront au stade Klébert Picard et la course se fera en deux boucles de 5km. Plus de 300 coureurs sont attendus pour l'évènement.

Course: Foulées du chemin du Centre Fayard

L'association ACEF organise une course de 15km sur route ce dimanche à Saint André. Le départ sera donné à 9h00 à la maison Valliamé où sera également jugée l'arrivée. Une centaine de coureurs est attendue.

Surf: Pro France

Le Pro France, 9ème étape du World Tour, se déroule cette semaine à Hossegor sur le spot des Culs Nus. Jorgann Couzinet et Jérémy Florès ont été éliminés prématurément dès le second tour de compétition. Seule Johanne Defay est encore en compétition. La Réunionnaise a passé sans encombre les tours 1 et 3 et surfera ce vendredi en quart de finale face à l'Américaine Courtney Conlogue.

sp/wwwipreunion.com