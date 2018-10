Voici les principaux résultats sportifs du week-end (Photo d'illustration)

Football: 20ème journée de D1

La 20ème journée de D1 a eu lieu ce week end et a été marquée par le retour de la Saint Pierroise en tête de classement (64 points) grâce à sa victoire écrasante sur la Saint Pauloise. Dans le même temps, la Jeanne d'arc a plié face à la Capricorne et pointe désormais seconde (62 points) tandis que l'Excelsior est toujours 3ème (58 points).

St Denis – St Louisienne 2-2

St Pierroise – St Pauloise 6-0

AF St Louis – Marsouins 0-1

Tamponnaise – Excelsior 0-1

Jeanne d'arc – Capricorne 0-1

Léopards – Ste Marie 0-2

Petite Ile – Ste Suzanne 5-1

Handball: 7ème journée de D1

La 7ème journée du championnat de D1 masculine a eu lieu vendredi soir. La Cressonnière a dominé la JSB et domine le classement (21 points) devant cette dernière (17 points) et le Tampon (16 points) vainqueur in extremis de Lasours.

Saline – Ste Marie 37-20

JSB – Cressonnière 29-31

St Pierre – HBCED 37-28

Possession – Joinville 28-30

Chateau Morange – Bois de Nèfles nc

Lasours – Tampon 24-25

Côté féminin, la 7ème journée a eu lieu samedi soir.

St Pierre – St Joseph 21-24

Rivièroise – Bois de Nèfles 25-40

St Louis – Piton St Leu 27-34

JSB – ASCES 27-21

Tamponnaise – Port 29-19

St Denis – Cressonnière 23-20

Basketball: 6ème journée

Ce week end a eu lieu la 6ème journée des championnats pré nationaux masculin et féminin.

Côté masculin, on jouait samedi soir. Avec 7 points, le BCD occupe la tête du classement devant St Paul et St Pierre (6 points).

TBB – COM 71-55

St Pierre – BCD 79-83

St Leu – AMLL 53-54

Côté féminin, on jouait également samedi soir. La Tamponnaise 1 et le Port se partagent la tête du classement avec 10 points chacun, suivis par Ste Marie avec 8 points.

TBB2 – COM 41-47

St Pierre – BCD 59-72

Ste Marie – St Paul 77-34

Port – St Leu 61-43

Aiglons – TBB 23-102

Volleyball: 4ème journée de championnat

La 4ème journée de R1 masculine était programmée vendredi soir. Le TGV a enregistré un 4ème succès et occupe la 1ère place du classement avec 14 points, devant le SDOVB 12 points et les Aigles blancs 12 points également.

St Pierre – TGV 1-3

St Denis – Aigles blancs 3-0

VB2CO – SDOVB 0-3

Entre Deux – RCO 3-0

La 4ème journée du championnat R1 féminin a eu lieu samedi. Avec 3 succès en autant de rencontres, le SDOVB, St Denis et le TGV se partagent la tête du classement avec 12 points chacun.

Aigles blancs – Ste Suzanne 3-0

VB2CO – St Denis 0-3

St Pierre – TGV 0-3

St André – Ste Marie 0-3

Course: Foulées semi nocturnes des Florilèges

La ville du Tampon accueillait ce samedi à 16h30 une course semi nocturne de 10km dans les rues de la villes. Plus de 200 coureurs étaient au départ. Ronan Barlieu a été le plus rapide et s'est imposé en 33'19 devant Ruddy Barret en 33'35 et Fabrice Mithridate en 34'08. Côté féminin, victoire de Nouria Djelti en 40'18 devant Eugénie Mareux en 42'16 et Carmel Trebel en 43'51.

Course: Foulées du chemin du Centre Fayard

L'association ACEF organisait une course de 15km sur route ce dimanche à Saint André. 35 coureurs seulement étaient au départ. Jacky Leveneur l'a emporté en 55'38 devant Sébastien Barbero 57'19 et Yvonick Corbel 1h00'01. Côté féminin, la victoire est revenue à Béatrice Blard en 1h12 devant Béatrice Bit en 1h15 et Peggy Payet en 1h21.

Triathlon: Sprint de Sainte Marie

Le CAC organisait un triathlon format S (sprint 750m/ 20km/ 5km) ce dimanche à Sainte Marie. Fabien Céleste s'est imposé en 1h05 devant Sébastien Macé en 1h08 et Mickael Le Goanvic en 1h11. Côté féminin, Pauline Aigon l'emporte en 1h19 devant Vanessa Varane 1h27 et Mélissa Onder en 1h28.

Surf: Pro France

Le Pro France, 9ème étape du World Tour, se déroulait la semaine dernière à Hossegor sur le spot des Culs Nus. Après les éliminations de Jorgann Couzinet et Jérémy Florès dès le second tour de compétition, Johanne Defay était la seule représentante péi à se hisser en quart de finale. Opposée à la future lauréate Courtney Conlogue, la Réunionnaise avait les moyens de prendre à son compte le duel, avec notamment la meilleure note de la série (7,50 points) mais malheuruesement, le changement de marée en milieu de série à généré énormément de courant et le line up est devenu vite impratiquable. Une fois encore, Defay échoue à rien mais réalise une belle performance, prenant également au passage la 5ème place du classement mondial avant 'ultime étape à Maui fin novembre.

