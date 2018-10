Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Le comité régional de Lutte de la Réunion a organisé la première journée jeunes à Saint-Joseph le week-end dernier. L'évènement a eu lieu au gymnase Achille Grondin avec l'aide du lutte club de Saint-Joseph. Cette manifestation est une étape importante du calendrier car les plus jeunes découvrent la compétition pour la première fois. Les cadets et minimes ont assuré l'arbitrage. Au total 50 filles et garçon de 7 à 13 ans se sont affrontés toute la matinée pour lancer la saison qui s'annonce.

Le comité régional de Lutte de la Réunion a organisé la première journée jeunes à Saint-Joseph le week-end dernier. L'évènement a eu lieu au gymnase Achille Grondin avec l'aide du lutte club de Saint-Joseph. Cette manifestation est une étape importante du calendrier car les plus jeunes découvrent la compétition pour la première fois. Les cadets et minimes ont assuré l'arbitrage. Au total 50 filles et garçon de 7 à 13 ans se sont affrontés toute la matinée pour lancer la saison qui s'annonce.