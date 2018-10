Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Fanny Gibert et Manon Hily, ont été sélectionnées en Équipe de France pour participer aux étapes de la Coupe du Monde de difficulté et de vitesse de Wujang (Chine) les 20 et 21 octobre 2018 et de Xiamen (Chine) les 27 et 28 octobre 2018. Fanny concourra en difficulté et en vitesse, et Manon en difficulté.

Fanny Gibert et Manon Hily, ont été sélectionnées en Équipe de France pour participer aux étapes de la Coupe du Monde de difficulté et de vitesse de Wujang (Chine) les 20 et 21 octobre 2018 et de Xiamen (Chine) les 27 et 28 octobre 2018. Fanny concourra en difficulté et en vitesse, et Manon en difficulté.