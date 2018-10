Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

La 3e journée des championnats de France de surf aura été un véritable marathon entre les spots de la Gravière, à Hossegor, et des Bourdaines, à Seignosse, où huit titres ont été décernés ce lundi. Le Réunionnais Maxime Huscenot a remporté sont premier succès national surf Open et la Réunionnaise Alice Lemoigne a conservé sa couronne en longboard. La Réunionnaise Cannelle Bulard décroche une médaille d'argent (Maxime Huscenot - Photos : FFSurf / We Creative)

