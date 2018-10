A l'initiative de l'association Bek la barre neuf jeunes originaires du Port se sont envolés ce dimanche 21 octobre 2018 à destination de Johannesbourg en Afrique du Sud. Ils assisteront le samedi 27 octobre à l'inauguration d'un premier parc de street workout dans le township de Soweto. A cette occasion ils présenteront un show d'ouverture en compagnie du team Johannesbourg Gravity Core. Ils remettront à la Soweto Soccer Academy des équipements sportifs recueillis lors d'une collecte à laquelle ont notamment participé les clubs de football du FC Port et de la Jeanne d'Arc. Cette action enre dans le cadre un projet triennal de coopération internationale entre La Réunion et l'Afrique du Sud.

C'est aussi "l’aboutissement d’une démarche d’échanges, d’éducation et d’insertion par le sport dans laquelle s’investit l’association Bek la barre depuis maintenant près de cinq ans" note l'association.

Ce voyage aura également un aspect culturel et éducatif. Les lycéens et étudiants réunionnais prendront part à des cours d’Anglais intensifs au LETA professionnal training institute de Rosebank, ainsi qu’à des visites de sites historiques et culturels.

Au mois de décembre, une dizaine de jeunes Sud-Africains viendront à La Réunion pour participer notamment à un défilé des associations au Port, à la commémoration du 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage en partenariat avec le Conseil départemental et le musée de Villèle à Saint-Gilles-les-Hauts.

Pour rappel le street workout est un sport urbain qui allie musculation, gymnastique et acrobatie. Il provoque depuis quelques années un fort engouement auprès des jeunes réunionnais et les collectivités investissent de plus en plus dans ce sport, vecteur de cohésion sociale et de prévention. D'ailleurs Saint-Denis inaugurera le 3 novembre prochain son parc combinant street workout et parkour, situé à proximité du skate park de la Trinité.

La Réunion est inscrite depuis 2016 dans le calendrier de la coupe du monde de la World Street Workout et Calishenics Federation (WSWCF) et le Port ayant déjà accueilli trloisétapes de qualification, une 4ème étant en préparation pour 2019.

