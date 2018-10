Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Sept médailles : c'est la moisson effectuée par neuf lutteuses et lutteurs de La Réunion le samedi 20 octobre et le dimanche 21 octobre 2018 à Dijon. C'est dans le cadre du tournoi ranking national "Steeve Guénot" que cette cette belle récolte a été faite par les athlètes péi. La délégation réunionnaise était composée de quatre jeunes de la structure de haut niveau (SHN) de Saint-Joseph et de cinq jeunes des pôles France et de Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep). A l'issue de la compétition les deux filles et les deux garçons de la SHN de St-Joseph ont enchaîné sur trois jours de stage à Dijon avec le collectif national.

