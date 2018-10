Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end (Photo d'illustration)

Football: Finales de la coupe de France

Les finales de la coupe de France des groupes A et B auront lieu ce week end. Samedi, Ste Suzanne rencontrera La Tamponnaise au stade Michel Volnay de St Pierre à 20h00. Dimanche, ce sont les deux premiers du championnat R1 qui se retrouveront: la St Pierroise sera opposée à la Jeanne d'Arc à 16h30 au stade Jean Ivoula de St Denis.

Basketball: Trophée coupe de France

Ce week end auront lieu les demi-finale du trophée coupe de France. Elles débuteront dès ce soir et se poursuivront samedi soir.

Côté masculin, St Pierre 2 rencontrera St Paul ce vendredi soir et le BCD affrontera le Tampon samedi soir. Côté féminin, les rencontres Tampon – COM et le Port – BCD se joueront samedi à 18h30. Les finales auront lieu le 11 novembre prochain.

VTT: Marathon VTT de Sainte Rose

L'ACPR organise un marathon vtt à Sainte Rose ce dimanche sur un parcours de 30km en aller retour. Les coureurs devront monter la coulée de lave 77, emprunter la piste des éoliennes et le chemin ZAPPA jusqu'à la rivière de l'est, descendre par la canalisation et revenir à Sainte Rose. Le départ sera donné à 9h00.

Rugby: 4ème journée élite

La 4ème journée du championnat élite sénior aura lieu ce samedi en fin de journée avec 3 rencontres programmées:

Tampon – ESRC à 18h00

St Paul – St Pierre à 19h00

XV Dionysien – Chaudron à 19h30

Volleyball: 5ème journée de championnat R1

La 5ème journée du championnat régional 1 aura lieu ce samedi en fin de journée.

Côté masculin, on jouera à 20h30:

RCO – VB2CO

SDOVB – St Denis

Aigles blancs – St Pierre

TGV – St Leu

Côté féminin, on jouera à 18h30:

SDOVB – St Pierre

TGV – VB2CO

St Denis – Aigles blancs

Ste Suzanne – St André (vendredi 20h30)

Course à pied: Course de l'Ail

Le COSPI organise la 28ème édition de la course de l'Ail ce dimanche à Petite Ile sur un tracé de 20km, principalement en montée. Le départ sera donné à 7h00 de Grand-Anse et l'arrivée sera jugée au Domaine du relais. 400 cureurs sont attendus pour l'évènement.

Moto: 4ème manche de supermotard

La 4ème manche du championnat de supermotard aura lieu ce dimanche sur le circuit Mégakart de Saint Louis, organisé par le MX421. Les essais débuteront à 7h00, suivis à 9h45 de la 1ère manche, à 13h05 de la seconde puis à 15h00 de la 3ème et dernière manche. En Prestige 1, le double champion de la Réunion Dylan techer tentera de préserver sa 1ère place au classement provisoire, à la lutte avec le triple Champion de la Réunion Supermotard Pascal Dorseuil. William Weigel et Alexandre Chan peuvent encore rivaliser et n'ont pas encore dit leur dernier mot.

Course à pied: Cross de l'USPGA

L'USPGA organise son traditionnel cross ce dimanche au parc boisé du Port à partir de 7h30. Des courses sont programmées pour toutes les catégories d'âge:

7h30 course esh-seh- veh 7,5 kms 5 boucles bleues

8h15 course juh 5,5 kms 4 boucles bleues

8h40 course juf-esf-sef-vef 4,2 kms 3 boucles bleues

9h00 course babies : 6 minutes endurance

9h20 course des écoles d’ athlé . (2009-2010) garçons. 0,5 km 1 boucle verte

9h30 course des écoles d’ athlé. (2009-2010) filles 0,5 km 1 boucle verte

9h40 course poh et pof (2007-2008) 1 km 1 boucle rouge

9h50 course benjamines (2005-2006) 1km 1 boucle rouge

10h05 course benjamins ( 2005 -2006 ) 1,8 km 2 boucles rouges

10h25 course minimes filles ( 2003 -2004) 1,8 km 2 boucles rouges

10h45 course minimes (2003-2004) et cadettes (2001-2002) 2,3 km 1 rouge + 1 bleue

11h10 cross court tch + cah ,2 km 3 boucles bleues

Moto: Trial de Cilaos

Le club azot'yzone organise une compétition de moto trial ce dimanche au Trou Pilon à Cilaos à partir de 8h00 pour toutes les catégories.

Karaté: Coupe Samouraï

La ligue et le LCF Ste Marie organisent la coupe Samouraï ce dimanche au gymnase de Flacourt. La pesée et le contrôle des passeports se fera à 8h00 pour les pupilles, 9h00 pour les benjamins, 9h30 pour les minimes et 10h00 pour les cadets.

Natation: Challenge 2

La piscine de Plateau Caillou accueillera ce dimanche une compétition d'animation pour toutes les catégories avenirs, jeunes, juniors et séniors. Le classement du challenge s’effectuera à l’addition des points sur les 3 meilleures épreuves obtenues par chaque nageur selon la table de cotation FFN. Au programme: 50/100/200 nage libre, brasse, dos, papillon, 400 nage libre, 100/200 4 nages.

Auto: Rallye National RS SPORT – NTR

Le Rallye National RS SPORT – NTR se déroulera ce week end dans les régions Sud et Ouest de La Réunion, organisé par l'ASA Réunion et comptera pour le championnat régional, toujours dominé par Thierry Law Long malgré son abandon lors de la dernière épreuve. La course débutera samedi après midi avec les spécailes de Grand Bois et Bassin Plat à répéter deux fois chacune, avec un départ du port de St Pierre. Dimanche, le parc assistance sera transféré ravine St Leu et les spéciales seront à Trois Bassins (3 fois) et Camélias (2 fois). Le rallye totalisera donc 9 spéciales pour 103km chronométrés.

Triathlon: Championnat du monde Xterra

Cette année encore, plusieurs athlètes réunionnais ont validé leur qualification pour les championnats du monde Xterra lors de l'épreuve organisée à la Réunion par l'ORT en avril dernier. Dimanche, ils seront donc en lice à Maui (Hawaii) pour défendre les couleurs de l'île sur cette grande finale qui totalisera 1500m de natation en mer, 32km de vtt en montagne puis 10,5km de course à pied sur les sentiers: Anthony Céleste, Germain Bersac, Mathieu Desserprit, Romain Boisson. Comme d'habitude, le climat à Lahaina (nord ouest de Maui) est plutôt humide et les parcours sont donc boueux...

sp/www.ipreunion.com