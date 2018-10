Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 2 heures

Les femmes dans la crise requin invite Madame La Ministre des Outre-mer ce soir (vendredi 26 octobre 2018 - ndlr) sur la plage au poste de secours de l'Hermitage afin de faire un point de situation sur les actions menées depuis un an pour la réduction du risque requin. Ces mesures inefficaces pour la sécurité des marmailles, le retour à l'océan, la création d'emploi, le développement de l'économie bleue, remettent en cause notre identité insulaire et le lien que nous entretenons avec l'océan.

