Le footballeur d'origine réunionnaise Jérémy Morel a confirmé, ce vendredi sur son compte Twitter, qu'il participerait bien à la coupe d'Afrique des nations 2019 (15 juin-13 juillet) avec l'équipe nationale de Madagascar.. Le coach de la sélection malgache l'avait annoncé peu de temps avant à la télévision malgache. Jérémy Morel joue actuellement à l'Olympique Lyonnais

Après la qualification historique de l'équipe malgache pour la Can (Coupe d'Afrique des Nations). Le sélectionneur Nicolas Dupuis a annoncé vendredi 26 octobre sur le plateau de l'émission Midi Ma'nifik, avoir fait appel à Jérémy Morel pour rejoindre l'équipe nationale malgache.

Jérémy Morel a ensuite confirmé l'information sur les réseaux sociaux

Je confirme que je participerai avec fierté à la CAN 2019 sous les couleurs de Madagascar. Ça fera sourire ou grincer des dents mais qu'importe, on ne renie pas ses origines familiales quand elles vous appellent et je place mon affection là où je le veux ✊ — Jérémy Morel (@jmorel15) 26 octobre 2018

Jérémy Morel 35 ans, est aujourd'hui défenseur dans le club de l'Olympique Lyonnais. Il est né à Lorient et a effectué toute sa carrière en France, à Lorient FC son club formateur de 2003 à 2011, puis à l'Olympique de Marseille de 2011 à 2015 avec notamment Dimitri Payet et Lyon depuis 3 saisons. Son père est né à Diego Suarez, c'est pourquoi il peut prétendre à être sélectionné chez les Barea (nom de l'équipe nationale de Madagascar).

Le lyonnais a joué 433 matches en ligue 1 et marqué 14 buts au cours de sa carrière, il a également connu la ligue des champions en 2016 et l'Europa League en 2017 et 2018.

