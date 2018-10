Du football, du rallye, du volley-ball, du karaté ou encore du basket-ball. Encore un beau week-end de sport à la Réunion. Voici les résultats sportifs du week-end du 27 et 28 octobre.

Football: Finales de la coupe de France

Les finales de la coupe de France des groupes A et B ont eu lieu ce week end. Samedi, Ste Suzanne a battu La Tamponnaise après une séance de tirs au but (4-2). Dimanche, ce sont les deux premiers du championnat R1 qui se retrouvaient et l'avantage a tourné en faveur de la Jeanne d'Arc qui a dominé la St Pierroise 1 à 0. Les deux vainqueurs disputeront le 7ème tour de la coupe de France en novembre.

Basketball: Trophée coupe de France

Ce week end ont eu lieu les demi-finale du trophée coupe de France.

Côté masculin, St Paul et le Tampon ont validé leur ticket pour la finale.

St Pierre 2 - St Paul 71-82

BCD - Tampon 78-79

Côté féminin, le Tampon et le BCD se sont qualifiés pour la finale.

Tampon – COM 92-38

Port – BCD 67-68

Les finales auront lieu le 11 novembre prochain.

VTT: Marathon VTT de Sainte Rose

L'ACPR organisait un marathon vtt à Sainte Rose dimanche sur un parcours de 30km en aller retour. Sans surprise, Julien Chane Foc (CCSL) s'est imposé en 1h32, loin devant Grégory Maillot (CCSL) et Pascal Yen Pon (ACPR) en 1h37.

Volleyball: 5ème journée de championnat R1

La 5ème journée du championnat régional 1 a eu lieu samedi en fin de journée.

Côté masculin, le TGV a enregistré un 5ème succès en autant de rencontres et reste leader du classement devant le SDOVB qui compte un match en retard.

RCO – VB2CO 3-2

SDOVB – St Denis 3-2

Aigles blancs – St Pierre 1-3

TGV – St Leu 3-1

Côté féminin, le SDOVB, le TGV et St Denis occupent la tête du classement avec 15 points chacun, obtenus en 4 rencontres.

SDOVB – St Pierre 3-0

TGV – VB2CO 3-0

St Denis – Aigles blancs 3-0

Ste Suzanne – St André 2-3

Course à pied: Course de l'Ail

Le COSPI organisait la 28ème édition de la course de l'Ail ce dimanche à Petite Ile sur un tracé de 20km, principalement en montée entre Grand-Anse et le Domaine du relais. Juanito Lebon s'est imposé en 1h26, devant Ulric Balzanet 1h28 et Jeannick Boyer 1h30. Côté féminin, Julie Rivière s'impose en 1h54 devant Marie Quillevere 1h57 et Nouria Djelti 1h58. 300 coureurs étaient au départ.

Moto: 4ème manche de supermotard

La 4ème manche du championnat de supermotard a eu lieu ce dimanche sur le circuit Mégakart de Saint Louis, organisé par le MX421. Pascal Dorseuil a fait le show en remportant 2 des 3 courses du jour (70 points). Il devance ainsi sur cette 4ème manche Dylan Técher (62 points) et Alexandre Fabre (58 points). Les cartes ont été redistribuées pour le championnat avec les (seulement) 5ème et 6ème places de Alexandre Chan Man Han et William Weigel. Désormais, Dylan Técher est en tête avec 277 points suivi par Pascal Dorseuil avec 255 points. William Weigel accuse un sérieux retard avec seulement 227 points et Alexandre Chan Man Han perd tout espoir de titre avec 207 points.

Course à pied: Cross de l'USPGA

L'USPGA organisait son traditionnel cross ce dimanche au parc boisé du Port. Des courses étaient programmées pour toutes les catégories d'âge et les vainqueurs sont les suivants:

course espoirs/séniors h: Ronan Barlieu

course juh : Jordan Tatel

course jespoirs/séniors f: Delphine Dérand

course des écoles d’ athlé . (2009-2010) garçons: Enzo Bastien

course des écoles d’ athlé. (2009-2010) filles: Anaelle Vitry

course poh et pof (2007-2008): Sophie Grillot / Jules Anfossi

course benjamines (2005-2006): Maeva Bastien

course benjamins ( 2005 -2006 ): Thomas Parmentier

course minimes filles ( 2003 -2004): Léa Brayette

course minimes (2003-2004): Yannick Fougeroux

course cadettes (2001-2002): Camille Hoareau

Course cadets (2001-2002): Denis Rechichou

Karaté: Coupe Samouraï

La ligue et le LCF Ste Marie organisaient la coupe Samouraï ce dimanche au gymnase de Flacourt. Les vainqueurs par catégories sont:

Pupille -25 Kg Féminin Kumité 1 - Fanguimache Kelya

Pupille -30 Kg Féminin Kumité 1 - Fanguimache Eva

Pupille -35 Kg Féminin Kumité 1 - Patel Nasliya

Pupille -45 Kg Féminin Kumité 1 - Amouny Julie

Pupille +45 Kg Féminin Kumité 1 - Ranganayaguy Ishka

Benjamine -30 Kg Féminin Kumité 1 - Narayanassamy Laeti

Benjamine -35 Kg Féminin Kumité 1 - Javegny Lalita

Benjamine -45 Kg Féminin Kumité 1 - Jouao Enora

Benjamine +50 Kg Féminin Kumité 1 - Grondin Eva

Minime -35 Kg Féminin Kumité 1 - Ichambe R Shola

Minime -40 Kg Féminin Kumité 1 - Negm Emma

Minime -45 Kg Féminin Kumité 1 - Barrege Juliana

Minime -50 Kg Féminin Kumité 1 - Jeannin Maryssa

Minime -55 Kg Féminin Kumité 1 - Buisson Delar Laurine

Minime +55 Kg Féminin Kumité 1 - Esther Roxane

Cadette -47 Kg Féminin Kumité 1 - Isana Maelys

Cadette -54 Kg Féminin Kumité 1 - Royer Emelyne

Cadette +54 Kg Féminin Kumité 1 - Fanguimache Samantha

Pupille -25 Kg Masculin Kumité 1 - Abdou M C Carmel

Pupille -30 Kg Masculin Kumité 1 - Maurin Indy

Pupille -35 Kg Masculin Kumité 1 - Pillant Metis

Pupille -40 Kg Masculin Kumité 1 - Picard Luguy

Pupille -45 Kg Masculin Kumité 1 - Narayanin Mederic

Pupille +50 Kg Masculin Kumité 1 - Fichere Gillson

Benjamin -30 Kg Masculin Kumité 1 - Bertrand Nolan

Benjamin -35 Kg Masculin Kumité 1 - Labour Lohan Mike

Benjamin -40 Kg Masculin Kumité 1 - Techer Mathis

Benjamin -45 Kg Masculin Kumité 1 - Labasthe Tahiry

Benjamin -50 Kg Masculin Kumité 1 - Fantelli Matteo

Benjamin -55 Kg Masculin Kumité 1 - Robert Jayson

Benjamin +55 Kg Masculin Kumité 1 - Faliniaina Aymeric

Minime -35 Kg Masculin Kumité 1 - Leste Enzo

Minime -40 Kg Masculin Kumité 1 - Puylaurent Emmanuel

Minime -45 Kg Masculin Kumité 1 - Samara Joris

Minime -50 Kg Masculin Kumité 1 - Ibao Kyran

Minime -55 Kg Masculin Kumité 1 - Anquibou Matheo

Minime -60 Kg Masculin Kumité 1 - Latchoumania Keran

Minime +65 Kg Masculin Kumité 1 - Clarivet Lucas

Cadet -52 Kg Masculin Kumité 1 - Bacari Lucas

Cadet -57 Kg Masculin Kumité 1 - Fanguimache Mathias

Cadet -63 Kg Masculin Kumité 1 - Vingadassalom Brian

Cadet -70 Kg Masculin Kumité 1 - Belair Thomas

Cadet +70 Kg Masculin Kumité 1 - Grondin Keny

Auto: Rallye National RS SPORT – NTR

Le Rallye National RS SPORT – NTR se déroulait ce week end dans les régions Sud et Ouest de La Réunion, organisé par l'ASA Réunion. Christophe Vassor (Skoda Fabia R5) s'est imposé au général après avoir remporté les 3 premières spéciales devant Damien Dorseuil (Peugeot 208 T16), qui s'est offert également 3 spéciales sur les 9 programmées. Quand Thierry Law Long (Skoda Fabia R5) s'imposait sur les 3 autres spéciales, Vassor prenait le soin de le suivre de près et de précéder Dorseuil d'une poignée de secondes. Ainsi, au final, Vassor l'emporte avec 7"08 sur Law Long et 16"32 sur Dorseuil.

Triathlon: Championnat du monde Xterra

Cette année encore, plusieurs athlètes réunionnais ont validé leur qualification pour les championnats du monde Xterra lors de l'épreuve organisée à la Réunion par l'ORT en avril dernier. Dimanche, ils étaient en lice à Maui (Hawaii) pour défendre les couleurs de l'île sur cette grande finale qui totalisait 1500m de natation en mer, 32km de vtt en montagne puis 10,5km de course à pied sur les sentiers. Mathieu Desserprit réalise la meilleure performance en se classant 37ème scratch et 1er de sa catégorie 30-34 ans. Romain Boisson est 167ème et 19ème des 25-29 ans. Germain Bersac est 191ème et 25ème des 40-44 ans. En revanche, il semblerait qu'Anthony Céleste n'est pas terminé la course.

www.ipreunion.com