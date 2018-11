Le championnat du monde des courses aventure 2018 se tiendra du 4 au 16 novembre 2018. Le "Adventure Racing World Championship - ARWC" rassemblera un plateau "inégalé jusqu'à aujourd'hui, par le nombre de nations et le niveau des participants" indiquent les organisateurs. A noter que parmi les 60 équipes internationales alignées, 14 figurent au Top 20 mondial. L'aventure sera longue de 425,5 kilomètres et conduira les compétiteurs de Hell-Bourg au lagon de la côte ouest (Photo d'illustration)

• Les meilleurs mondiaux sur la ligne de départ

Finale oblige, les meilleures équipes du circuit seront à Hell-Bourg, au départ de ce championnat du monde des courses aventure. Parmi les favoris, les Néo-Zélandais d’Avaya, les actuels numéros un mondiaux, remettront leur titre en jeu. Autres équipes à surveiller : les Espagnols de Columbia - classés sur la troisième marche et vainqueurs cette année de l’étape de la Coupe du monde au Paraguay -, les Estoniens d’Estonian Ace Adventure - n°5 et champions d’Europe 2018 -, ou encore les Suédois de Swedish Armed Forces Adventure – n°6 et vainqueurs de la manche de la coupe de monde en Islande.

Côté tricolores, les chances reposent sur les équipes expérimentées de 400 Team Naturex (n°4 mondial), FMR (n°7), Agde Raid aventure (n°10), DSN74-Hoka (n°25) et Lozère Team2raid (n°33). Durant l’année, tous ces athlètes ont bien préparé ce championnat du monde afin d’acquérir un niveau d’endurance exceptionnel, et ce dans différentes disciplines : trek, VTT, orientation, kayak, packraft, cordes...

La liste des 60 équipes sur www.arworldchampionship.com

• Une course non-stop au cœur de l’île

Rare épreuve sportive 100 % mixte, où hommes et femmes parcourent ensemble un même trajet avec des épreuves identiques, ce championnat du monde débutera à Hell-Bourg, ville de Salazie, et s’achèvera sur la plage de Saint-Gilles-les-Bains. Soit 425,5 kilomètres de course non-stop, en totale autonomie dans le décor hors norme de l’île de La Réunion.

Trek, VTT, kayak de mer, packraft, corde, spéléo... différentes disciplines seront pratiquées pour boucler le parcours tenu secret jusqu’au départ, le jeudi 8 novembre à 6 heures du matin. Les meilleures équipes sont attendues sur la ligne d’arrivée le mardi 13 novembre et le vendredi 16 novembre pour les dernières.

• Le briefing des équipes se fera le mardi 6 novembre

Dès 16h30, Pascal Bahuaud, directeur de course de ce championnat du monde, détaillera aux équipes les temps forts du parcours. Il leur révélera les temps estimés sur chaque section



• Le prologue aurai lieu le mercredi 7 novembre

Pour définir l’ordre de départ des équipes, un prologue est organisé le 7 novembre à Hell-Bourg. Chaque équipe va courir dans les rues du village, accompagnée d’un maramille. Toutes les équipes défileront puis prendront le départ d’une épreuve de Kours la rou en relais.

• Suivi de la course

Dès le jeudi 8 novembre 6h00, la progression des équipes, section par section, est à suivre en temps réel sur les sites www.arworldchampionship.com et live.arworldseries.com, ainsi que sur les réseaux sociaux.



• Le Championnat du monde en chiffres

- 60 équipes / 25 nations représentées

- Top 5 des nations : France (27 équipes), Afrique du Sud (6), Suède (4), Australie (3), Russie (2)

- Composition des équipes : 4 coureurs, dont au moins une féminine

- Format de course : de 5 à 8 jours non-stop