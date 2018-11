Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end

• Football: 22ème journée de championnat

La 22ème journée de championnat R1 aura lieu ce week end avec deux rencontres samedi soir à 20h00 et cinq autres dimanche à partir de 15h30:

St Denis – AS Marsouins (samedi)

Petite Ile – AS Capricorne (samedi)

St Louisienne – St Pauloise

St Pierroise – AS Excelsior

Tamponnaise – Ste Marienne

Jeanne d'arc – AF St Louis

OCSA Léopards – Ste Suzanne

• Handball: 8ème journée de D1

La 8ème journée du championnat de D1 masculin se terminera lieu vendredi soir à 21h15 avec deux rencontres au programme: Saline – HBCED et Lasours – Cressonnière.

Côté féminin, la 8ème journée aura lieu samedi soir à partir de 19h30:

St Pierre – St Leu

JSB – Rivièroise

St Joseph – Port

St Denis – Bois de Nèfles

St Louis – Cressonnière

Tamponnaise - ASCES

• Basketball: 7ème journée de championnat pré national

La 7ème journée du championnat pré national aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera samedi soir à 20h30:

Etang Salé – Tampon

St Paul – St Leu

COM – St Pierre

Côté féminin, on jouera également samedi mais à 18h30:

Tamponnaise 1 – Tamponnaise 2

Port – Aiglons

St Paul – St Leu

BCD – Ste Marie

COM – St Pierre

• Volleyball: 6ème journée de championnat R1

La 6ème journée du championnat régional 1 aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera ce vendredi soir à 20h30:

St Leu – Aigles blancs

St Pierre – SDOVB

St Denis – RCO

VB2CO – Entre Deux

Côté féminin, on jouera samedi en fin de journée, à partir de 17h00:

St Denis – Ste Suzanne

Aigles blancs – TGV

VB2CO – SDOVB

St Pierre – Ste Marie

• BMX: 1ère manche de phase qualificative

La 1ère manche de la phase qualificative de la coupe régionale aura lieu ce dimanche sur la piste de Cambaie organisée par le BCO. La journée débutera à 8h30 par les essais et la compétition démarrera à 10h00 avec les 3 manches qualificatives pour toutes les catégories. Les finales sont programmées à partir de 14h30.

• Course à pied: Odysséa Réunion

L'association Odysséa Réunion organise son grand évènement sportif dans la forêt d'Etang Salé ce week end, en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Samedi, marche, fitness et zumba seront au programme de la matinée, puis viendront les courses enfants l'après midi, ainsi qu'une course pour tous de 5km et enfin les 10km nature chrono à 17h30 qui se feront en une boucle via la piste cyclable puis les entiers de la forêt. Dimanche, une séance de fitness puis une randonnée de 5km seront au programme en matinée.

• Trail: Trail de Rodrigues

La 9ème édition du trail de Rodrigues aura lieu ce dimanche avec plusieurs courses au programme: 50km, 25km, 15km et 7km. Encore une fois, ils seront plusieurs réunionnais au départ. Sur les 50km, la bagarre s'annonce rude avec les locaux! En effet, David Hauss, Freddy Thévenin ou encore Chistopher Camachetty seront au départ pour réprésenter la Réunion. Ils pourront également compter sur la présence d'Alexis Sévennec, le métropolitain qui avait remporté le trail du Volcan et le km vertical de la Roche Ecrite en mai dernier.

• Escalade: Coupe de France de bloc

Comme chaque année à cette période, le gymnase Phalaris de la Chaloupe St Leu accueillera une coupe de France de bloc samedi et dimanche. Pour cette édition, Fanny GIBERT, membre du club Team vertical’Art et de l’équipe de France de bloc sera la marraine de l'évènement: “J’ai raté 2 éditions de la coupe de France, la dernière fois c’était en 2015 et j’avais gagné… Ca fait presque 3 ans que je ne suis pas rentrée à la Réunion tout simplement car je n’ai pas le temps. J’ai une vie assez dingue, le rythme pas toujours facile à suivre, mais je m’éclate ! Entre mes études en école d’ingénieurs à l’INSA de Lyon, les entrainements, les compétitions de plus en plus nombreuses il ne faut pas s’éparpiller mais jusqu’à maintenant ça marche. Je signe cette année ma meilleure saison, le bonheur… Je suis super heureuse de pouvoir venir cette année.”

85 compétiteurs seront réunis pour vous offrir un vrai spectacle de performances physiques et sportives sur une structure artificielle d’escalade de niveau international ! Les qualifications débuteront samedi à 10h00 et se poursuivront toute la journée. Le samedi soir de 19h00 à 21h30, se dérouleront les finales séniors : grand show organisé à l’occasion de ce temps fort de l’escalade. Dimanche matin se dérouleront les finales jeunes.

• Triathlon: Raid Vanille

La Ligue Réunionnaise de Triathlon organise ce dimanche un raid découverte entre Sainte Marie et Sainte Suzanne, par équipe mixte de 3, accessible à partir de 12 ans. Les activités dans l’ordre : Course la roue, VTT, eco challenge, VTT, Course d’orientation, Kayak, Tir à l’arc, course à pied. Les activités sont enchainées sans arrêt du chronomètre entre chaque épreuve. Le départ sera donné à 9h00.

• Raid: Raid in France et Championnat du monde des courses aventure

Le championnat du monde des courses aventure 2018 – Adventure Racing World Championship 2018 (ARWC) – organisé par Raid in France se déroule sur l’île de La Réunion du 4 au 16 novembre 2018 et clôture le calendrier de la saison 2018 de l’ARWC. 75 équipes et 300 coureurs de plus de 30 nationalités, dont l’élite mondiale de la discipline vont relier Hell-Bourg à Saint-Paul durant 4 à 8 jours de course non-stop en total autonomie, et devront enchainer les disciplines et les épreuves sur un parcours de 434 km et 17 000 m de dénivelé positif à la découverte de l’île. Les temps de progression estimés sans les arrêts aux transitions et les stops obligatoires sont de 109 heures (4 jours et demi) pour la première équipe et de 175 heures (presque 7 jours et demi) pour la dernière à franchir la ligne sur le parcours intégral. 10 sections sont proposées : en trek (161,8 km), VTT (181,3 km), kayak et packraft (78 km).

Le programme en détails:

Dimanche 4 novembre : Village de Corail, l’Ermitage les bains, Accueil des équipes, Vérification administrative, technique et du matériel des équipes

Lundi 5 novembre : Village de Corail, Accueil des équipes, Vérification administrative, technique et du matériel des équipes

Mardi 6 novembre : Village de Corail, Accueil des équipes, Vérification administrative, technique et du matériel des équipes, Briefing des équipes, Cérémonie d’ouverture

Mercredi 7 novembre: Départ pour le prologue à destination de Hell-Bourg, commune de Salazie, dans des bus gérés par l’organisation. Défilé des équipes, Départ du prologue 18h – 20h

Jeudi 8 novembre : Hell-Bourg, commune de Salazie. 6H: Départ de l’Adventure Racing World Championship 2018 et 10e Raid in France dans l’ordre de classement du prologue

Mardi 13 novembre : Village de Corail, Arrivée des premières équipes

Vendredi 16 novembre : Village de Corail, Arrivée des dernières équipes, Cérémonie de clôture et de remise des prix

sp/www.ipreunion.com