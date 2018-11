Du football, du basket-ball, de l'escalade et Odyséa. Encore un beau week-end de sport à la Réunion. Voici les résultats sportifs du week-end du 2 et 4 novembre.

Football: 22ème journée de championnat

La 22ème journée de championnat R1 a eu lieu ce week end et a été marqué par la défaite du leader St Pierrois face au 3ème du classement, l'Excelsior. La Jeanne, seconde, s'est imposée et reste dans la course au titre. Par conséquent, les trois premiers se tiennent maintenant en 3 points seulement: 69, 68 et 66!

St Denis – AS Marsouins 2-2

Petite Ile – AS Capricorne 1-1

St Louisienne – St Pauloise 3-4

St Pierroise – AS Excelsior 0-1

Tamponnaise – Ste Marienne 0-1

Jeanne d'arc – AF St Louis 2-0

OCSA Léopards – Ste Suzanne 0-0

Handball: 8ème journée de D1

La 8ème journée du championnat de D1 masculin s'est achevée vendredi soir.

Saline – HBCED 18-30

Lasours – Cressonnière NC

Possession – JSB 24-25

Ste Marie – Bois de Nefles 32-38

St Pierre – Tampon 29-23

Chateau Morange – Joinville 40-19

Côté féminin, la 8ème journée a eu lieu samedi:

St Pierre – St Leu 28-33

JSB – Rivièroise 41-16

St Joseph – Port NC

St Denis – Bois de Nèfles 22-25

St Louis – Cressonnière 21-24

Tamponnaise – ASCES 46-23

Basketball: 7ème journée de championnat pré national

La 7ème journée du championnat pré national aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouait samedi soir:

Etang Salé – Tampon 41-63

St Paul – St Leu 97-54

COM – St Pierre 78-71

Côté féminin, on jouait également samedi mais à 18h30. La Tamponnaise 1 et le Port ont poursuivi leur sans faute depuis le début de saison, totalisant chacun 6 victoires en 6 rencontres disputées.

Tamponnaise 1 – Tamponnaise 2 85-42

Port – Aiglons 65-33

St Paul – St Leu 54-70

BCD – Ste Marie 90-42

COM – St Pierre 57-36

Volleyball: 6ème journée de championnat R1

La 6ème journée du championnat régional 1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, on jouait vendredi soir. Le SDOVB et le TGV ont remporté chacun leur match et sont toujours en tête du classement avec 18 points, suivi de près par les Aigles blancs et St Denis avec 15 points.

St Leu – Aigles blancs 0-3

St Pierre – SDOVB 1-3

St Denis – RCO 3-0

VB2CO – Entre Deux 0-3

Côté féminin, on jouait samedi en fin de journée. Le SDOVB, le TGV et St Denis se sont imposés dans leurs matchs respectifs et occupent le haut du tableau avec 18 points chacun.

St Denis – Ste Suzanne 3-0

Aigles blancs – TGV 0-3

VB2CO – SDOVB 0-3

St Pierre – Ste Marie 3-0

Trail: Trail de Rodrigues

La 9ème édition du trail de Rodrigues a eu lieu ce dimanche avec plusieurs courses au programme: 50km, 25km, 15km et 7km. Encore une fois, ils étaient plusieurs réunionnais au départ. Sur les 50km, David Hauss s'est imposé en 5h17 devant le français Alexis Sévennec 5h18 et le local Liraud Flore en 5h32. Côté féminin, Valérie Tixier s'impose en 7h24 devant Claudia Lai Heng et Agathe Marie James en 8h08. Sur les 32km, victoire de Emilien Joseph André 2h38 devant Sébastien Issarambe 2h40 et Jovanny Gonneau 2h42. Côté féminin, victoire de Hortense Bègue 2h58 devant Jennifer Fietcher 3h09 et Isabelle Lebreton 3h14.

Escalade: Coupe de France de bloc

Comme chaque année à cette période, le gymnase Phalaris de la Chaloupe St Leu accueillait une coupe de France de bloc samedi et dimanche. La marraine de l'épreuve, Fanny Gibert (3ème de la coupe du monde de bloc), s'est facilement imposée en réussissant les 4 blocs dès le premier essai. Derrière elle, Candice Poullain (7a l'ouest) prenait une belle seconde place avec 3 blocs validés devant Laura Tizon (7a l'ouest) avec 2 blocs validés. Côté masculin, Théo Langlois (ES Massy) s'imposait avc 3 blocs validés, devant Gael Gibert (USBY escalade) et Yvan Denegri (Montagne Réunion).

Course à pied: Odysséa Réunion

L'association Odysséa Réunion organisait son grand évènement sportif dans la forêt d'Etang Salé ce week end, en faveur de la lutte contre le cancer du sein avec en point d'orgue un 10km samedi en fin de journée. Thomas Ethève l'a emporté en 34'03 devant Samuel Duchemane en 35'42 et Fred Morin en 36'05. Côté féminin, Marjolaine Pierré s'est imposée en 42'08 devant Anne Atia 42'18 et Anne Cécile Delchini 42'58.

www.ipreunion.com