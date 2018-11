Semaine riche pour les lutteurs locaux, le groupe de la structure de haut niveau (SHN) de Saint-Joseph a passé une semaine à Rodrigues pour un tournoi suivi d'un stage dans le cadre de l'Erasmus Océan indien financer par la région Réunion. Quelques un des lutteuses et lutteurs installés en métropole ont participé au tournoi Ranking à Besançon. Nous publions ci-dessous le communiqué du Comité régional de lutte

La structure de haut niveau de Saint-Joseph s’est déplacée à l’ile Rodrigues du 27 octobre au 02 novembre 2018 pour un tournoi suivi d’un stage. C’est la 1ère étape de notre Erasmus Océan Indien financé en partie par le conseil régional de la Réunion. Ce sont 22 lutteurs qui ont ainsi participé au tournoi le dimanche 28 octobre. Une compétition qui a permis à chaque lutteur de se situer en ce début de saison et pour les entraineurs de poursuivre la formation des sportifs suite à leur comportement en situation de match.



Un séjour sportif toujours aussi riche : cela fait plus de 15 ans que les échanges entre les 2 comités demeurent, cela a permis à chacun de développer l’activité et le niveau en mutualisant les compétences. Nos jeunes lutteurs ont vécu des entrainements au quotidien tout en profitant de la visite de l’île réalisée avec les lutteurs Rodriguais.



L’Eramus prend tout son sens avec des échanges long séjour englobant le double projet scolaire et sportif : des perspectives intéressantes pour la suite avec une scolarisation éventuelle pour quelques lutteurs Rodriguais dans notre structure à l’image de David Ste Marie qui montre la voie en poursuivant ses études au Staps du Tampon. C’est le 1er lutteur de l’océan indien à intégrer notre structure tout en poursuivant ses études.

Les Rodriguais sont maintenant attendus le 2 décembre à la Réunion. Ils vivront le quotidien des lutteurs de la structure de haut niveau (SHN) pendant 20 jours. Séjour qui se concrétisera par la participation au Tournoi International de Noël à Saint-Joseph les 15/16 décembre. A noter la présence la Directrice technique nationale (DTN) de la fédération Française de lutte qui aura l’occasion de mesurer ce que cet échange a apporté à la lutte réunionnaise et rodriguaise.

- Une délégation de La Réunion au tournoi ranking de Beansçon -

Cette saison la Fédération Française de Lutte et Disciplines Associées lance son Ranking National qui sert à évaluer les sportifs pour les sélections nationale. Cette compétition sénior est ouverte aux juniors français ou étranger. La délégation réunionnaise était composée de 4 athlètes de pôle France et Insep. Le moins que l’on puisse dire c’est que la réussite était au rendez-vous car 3 athlètes décrochent une médaille dans les 3 styles de lutte : féminine, libre et gréco-romaine, dont 1 en OR et 2 en argent.

Les résultats

Une médaille d’or

Marine Lecour Grandmaison, féminine 69 kg, junior, LC St-Joseph (pôle France de Dijon) : elle réalise une très bonne compétition en marquant des points de grandes classes.

Deux medailles d’argent

Enrick Bataille, Gréco-romaine, 61kg, junior, ALOR Les Avirons (pôle France Dijon) : très bonne compétition.

Charles Afa, lutte libre, 87kg, sénior, LC St-Joseph (INSEP) : réalise une bonne compétition malgré sa défaite en finale.

7eme place

Alexandre Djebrouni : lutte libre, 75kg, junior, LC ST-Joseph (pôle France de Dijon). En 1ére année junior Il découvre le monde des séniors, une étape importante dans sa formation.