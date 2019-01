Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end du 25 au 27 janvier 2019. (photo d'illustration)

Handball: 14ème journée de championnat

La 14ème journée de championnat de 1ère division a eu lieu en fin de semaine.

Côté féminin, on jouait samedi en soirée. Avec un nouveau succès et un match en plus que ses poursuivants au classement, la Tamponnaise est en tête du championnat devant le Port, la Cressonnière et St Denis.

Tamponnaise - St Pierre 39-11

Port – Bois de Nèfles 29-25

St Louis - St Denis 18-17

St Joseph – JSB 32-32

Piton St Leu – Rivièroise 40-20

Cressonnière – ASCES 40-27



Volleyball: 13ème journée de championnat R1

La 13ème journée du championnat régional 1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, on jouait samedi soir: Sans surprise le TGV a signé une 11ème victoire en autant de matches disputés et reste solide leader du championnat, suivi de Saint Denis à 2 points et des Aigles blancs à 7 points.

TGV – St Pierre 3-0

Aigles blancs – St Denis 3-2

SDOVB – VB2CO 3-0

RCO – Entre Deux 0-3

Côté féminin, on jouait également samedi soir. Elles sont désormais trois équipes au coude à coude en tête du championnat avec 30 points: le SDOVB, le TGV et St Denis. A noter tout de même que les deux premiers ont un match de moins que le 3ème...

Ste Suzanne – Aigles blancs 1-3

St Denis – VB2CO 3-0

TGV – St Pierre 3-0

Ste Marie – St André 3-0



Course à pied: Relais de St Jo

Le Saint Jo Trail Team organisait une course pédestre par équipe entre la Médiathèque de Saint-Joseph et le parc boisé de Grand Coude, ce dimanche à St-Joseph avec 35 équipes au départ. Les équipes avaient 18km à parcourir à 7 relayeurs sur des tronçons de 2,2 à 3,3km chacun et pour un total de 1100m de dénivelé positif. Comme attendu, le COSPI a été le grand gagnant de l'épreuveavec une grosse équipe engagée (Ulric Balzanet, Benjamin Barret, Ruddy Barret, Raymond Fontaine, Jean Michel Gigan, Jean Eddy Lauret et René Paul Vitry) qui boucle le parcours en 1h10'25, nouveau record, devant l'ACS Grand Sud en 1h14'54 et le CAPP en 1h17'52. Côté féminin, le CAPOSS (Mareux, Puy, Le Tennier, Quillévéré, Técher, Naourès, Malinga, Hoarau) l'emporte en 1h37'02 devant le Team Cilaos en 1h38'20 et le SJTT en 1h47'51.



VTT: Cross Country des Vacoas

Le VCE organisait ce dimanche la 2ème manche de la coupe régionale de XC sur le site de la rivière des roches de Bras Panon. Sur un parcours plus roulant que le week end précédent pour la 1ère manche, Julien Chane Foc (CCSL) s'est encore imposé largement en bouclant les 30km en 1h36, avec près de 5 minutes d'avance sur ses poursuivants Giovanni Gonthier (CCSL), Yannick Cornille (CSSD) et Grégory Maillot (CCSL). Avec cette seconde victoire de rang, Chane Foc s'installe confortablement en tête du classement provisoire.



Karaté: Coupe combat de la Chaloupe

Le Club CAPS de La Chaloupe en partenariat avec la Ligue organisait sa traditionnelle Coupe combats ce dimanche à St Leu au gymnase du Centre Ville. Une centaine de combattants étaient présents pour cette reprise à la veille de la rentrée. Ce fut une très bonne compétition dans l’ensemble qui a permis au Comité de Sélection de mettre en place les 2 sélections filles et garçons pour le Championnat de France inter Ligues. Les vainqueurs par catégories sont:

Benjamine -30 Kg Féminin Kumité (1 Par.): Narayanassamy Laetitia

Benjamine -35 Kg Féminin Kumité (2 Par.): Libel Celia Sans Souci Karate Do

Benjamine -45 Kg Féminin Kumité (2 Par.): Javegny Lalita Trois Bassins

Benjamine -50 Kg Féminin Kumité (2 Par.): Javegny Amaria Marie Trois Bassins

Benjamine +50 Kg Féminin Kumité (2 Par.): Grondin Eva Run Kyokushin Honbu

Minime -40 Kg Féminin Kumité (3 Par.): Ichambe Shola Karate Club Portois

Minime -45 Kg Féminin Kumité (2 Par.): Barrege Juliana Run Kyokushin Honbu

Minime -50 Kg Féminin Kumité (4 Par.): Bouclier Kiyana Trois Bassins

Minime +55 Kg Féminin Kumité (5 Par.): Buisson Delarichaudy Laurine Joinville|

Cadette -54 Kg Féminin Kumité (1 Par.): Isana Maelys Joinville

Cadette +54 Kg Féminin Kumité (2 Par.) : Grondin Stecy |RUN Kyokushin Honbu

Junior Open Féminin Kumité (2 Par.): Vingadassalom Djemina Sans Souci

Senior Open Féminin Kumité (2 Par.): Payet Flora Karate Club De Ste Rose

Benjamin -30 Kg Masculin Kumité (1 Par.): Jeanin Saheed Te Shoto Bras Panon

Benjamin -35 Kg Masculin Kumité (7 Par.): Ranguin Noam L.A. Karate Club

Benjamin -40 Kg Masculin Kumité (3 Par.): Techer Mathis Run Kyokushin Honbu

Benjamin -45 Kg Masculin Kumité (2 Par.): Lucas Aymeric Karate Club Leo

Benjamin -50 Kg Masculin Kumité (2 Par.): Labasthe Tahiry Sainte Clotilde

Minime -40 Kg Masculin Kumité (5 Par.): Henriette Matthis Bras Panon

Minime -45 Kg Masculin Kumité (1 Par.): Robert Thomas Pro Arts Martiaux

Minime -50 Kg Masculin Kumité (3 Par.): Hoarau Billy Assomnisport Du Portail

Minime -55 Kg Masculin Kumité (6 Par.): Beril Mederick Karate Club De L'Est

Minime -60 Kg Masculin Kumité (2 Par.): Anquibou Matheo L.A. Karate Club

Minime +65 Kg Masculin Kumité (5 Par.): Latchoumania Keran Tan Rouge

Cadet -52 Kg Masculin Kumité (6 Par.): Verbard Yann Ctre Etude Karate Saline

Cadet -57 Kg Masculin Kumité (1 Par.): Anli Nouroudine Fabien Elite Karate

Cadet -70 Kg Masculin Kumité (4 Par.): Fanguimache Mathias Cek Saline

Cadet +70 Kg Masculin Kumité (4 Par.): Paulo Sullivan Sans Souci Karate Do

Junior Open Masculin Kumité (7 Par.): Grondin Tony Run Kyokushin Honbu

Senior Open Masculin Kumité (3 Par.): Moutiapoulle Loic Cek Saline

Vétérans Open Masculin Kumité (2 Par.): Aquino Lionel L_A_ Karate Club



Athlétisme: Championnat individuel été austral

Le championnat régional été austral des cadets, juniors, espoirs et séniors a eu lieu ce samedi au stade régional Marc Nasseau de St Denis. Les vainqueurs par épreuves sont les suivants:



200m / CAF 26''78 JEAN-BAPTISTE Nathanaelle Ac Entente Nord Saint Denis

1 500m / CAF 5'38''37 BALLOT Noemie Caposs

60m / CAF 8''16 MUSSARD Emma Sport Patrimoine Animation Et

Hauteur / CAF 1m42 MITHRA Mirella Dominicaine A

Longueur / CAF 5m10 (+1.8) MUSSARD Emma Sport Patrimoine Animation Et

Poids (3 Kg) / CAF 10m33 JEANSON Albane Ca Sainte Marie

Marteau (3 Kg) / CAF 24m05 MOUTOUSSAMY-VALLIAME Julie Us Pointe-des-galets

Javelot (500 G) / CAF 30m14 LAURET Carmelie-mariss Us Pointe-des-galets

4 X 200m / CAF 1'52''6 AC ENTENTE NORD SAINT DENIS LONGIN Marion (CAF/02), LONGIN Gladys (CAF/03), CHOTARD Noemie-christie (CAF/03), JEAN-BAPTISTE Nathanaelle (CAF/02), NOUMEDOR Josiana (CAF/03)

60m Haies (76) / CAF 10''06 CHOTARD Noemie-christie Ac Entente Nord Saint Denis

3 000m Marche / CAF 23'25''90 SAVIAYE Anne-laure Caposs

200m / JUF 27''81 CHERIMONT Virginie Ca Sainte Marie

400m / JUF 67''39 MERIOT Genaye Ab Saint-paul

1 500m / JUF 5'14''29 DE PINDRAY Julia Run Oxygene 974

60m / JUF 8''18 CORREIA-DJELTI Jade Ac Entente Nord Saint Denis

Hauteur / JUF 1m33 BERTRAND Jeanne Dominicaine A

Longueur / JUF 4m94 (+1.9) CORREIA-DJELTI Jade Ac Entente Nord Saint Denis

Poids (4 Kg) / JUF 8m80 MERIOT Genaye Ab Saint-paul

Disque (1.0 Kg) / JUF 27m93 ASSOUMANI Djamila Athletic Club De Saint-paul

Marteau (4 Kg) / JUF 29m18 ALEZAN Manon Cs Saint Denis Athletisme

Javelot (600 G) / JUF 19m68 BERTRAND Jeanne Dominicaine A

60m Haies (84) / JUF 13''04 BOUCLIER Anissa Cs Saint Denis Athletisme

200m / ESF 26''58 ALI Naoumi Club D'athletisme De Mamoudzou

60m / ESF 8''04 ALI Naoumi Club D'athletisme De Mamoudzou

Poids (4 Kg) / ESF 10m72 HOAREAU Rachel Us Pointe-des-galets

Disque (1.0 Kg) / ESF 32m00 BEGUE Laurianne Cs Saint Denis Athletisme

Marteau (4 Kg) / ESF 45m38 CLAIRE Juliane (Mri)

Javelot (600 G) / ESF 26m13 HOAREAU Rachel Us Pointe-des-galets

200m / SEF 31''14 BOINALI Mariama Racing Club De Saint Denis

400m / SEF 61''22 ETOUARIA Zakia Adi Sportive Saint Louis

800m / SEF 2'54''73 LEBON Melanie-cindy Cs Saint Denis Athletisme

60m / SEF 9''15 BOINALI Mariama Racing Club De Saint Denis

Poids (4 Kg) / SEF 7m84 MIGALE Nathalie Caposs

Disque (1.0 Kg) / SEF 30m63 OUCENY Aurelie Us Pointe-des-galets

Marteau (4 Kg) / SEF 34m81 OUCENY Aurelie Us Pointe-des-galets

Javelot (600 G) / SEF 22m00 ZELA Marie-francie Us Pointe-des-galets

60m Haies (84) / SEF 10''53 LUCAT Gloria Ac Entente Nord Saint Denis

3 000m Marche / SEF 16'34''58 GOMEZ Dominique Ac Entente Nord Saint Denis

200m / CAM 23''60 TANTALE Lucas Co Stade Petite Ile

1 500m / CAM 4'20''17 VICTOIRE Franck Racing Club De Saint Denis

60m / CAM 7''38 TANTALE Lucas Co Stade Petite Ile

Perche / CAM 4m10 BASTIEN Teo Us Pointe-des-galets

Longueur / CAM 5m87 (+0.0) VITRY Benjamin Sport Patrimoine Animation Et

Triple Saut / CAM 10m74 (-1.3) TECHER Loan-henry Us Pointe-des-galets

Poids (5 Kg) / CAM 13m15 BASTIEN Teo Us Pointe-des-galets

Disque (1.5 Kg) / CAM 27m12 BELGRADE Nicolas Us Pointe-des-galets

Javelot (700 G) / CAM 42m15 ABDALLAH Fahari Club Athletisme De Labattoir

60m Haies (91) / CAM 9''11 LAPIERRE Theophane Dominicaine A

4 X 200m / CAM 1'34''0 US POINTE-DES-GALETS ZUIDERZE Reis (CAM/03), BASTIEN Teo (CAM/02), PONCHARVILLE Paul (CAM/02), TECHER Loan-henry (CAM/03)

200m / JUM 22''05 PAUSE Pierrick Athletic Club De Saint-paul

400m / JUM 49''04 PAYET Alexis Dominicaine A

800m / JUM 2'10''13 VAITILINGOM Kensley Us Pointe-des-galets

60m Haies (99) / JUM 9''20 SIDURON Jordan Ab Saint-paul

60m / JUM 7''21 ZOUBERT Kamel Nord Athletique Club

Hauteur / JUM 1m90 CELERINE Raphael Ab Saint-paul

Perche / JUM 3m30 CLAIN Corentin Cs Saint Denis Athletisme

Longueur / JUM 6m10 (+0.8) NANGUY Moussa Zazatsara Athletique Junior De

Disque (1.7 Kg) / JUM 34m16 THOMAS Daryld Us Pointe-des-galets

Javelot (800 G) / JUM 43m29 CLAIN Corentin Cs Saint Denis Athletisme

4 X 200m / JUM 1'40''6 US POINTE-DES-GALETS PAYET Cliff (JUM/01), TURPIN Wilson (JUM/00), VAITILINGOM Kensley (JUM/00), PICARD Djamil (JUM/01)

200m / ESM 22''50 LACOUTURE Cedric Adi Sportive Saint Louis

400m / ESM 51''43 MOILMA Jean-dylan Dominicaine A

1 500m / ESM 4'14''32 DALLEAU Remi Association Culturelle Et Spo

60m / ESM 7''48 ATTE Logan Caposs

Longueur / ESM 4m99 (+1.3) MAOULIDA Rahim Zazatsara Athletique Junior De

Triple Saut / ESM 10m80 (+0.0) PATCHAMA Rehan Us Pointe-des-galets

Poids (7 Kg) / ESM 7m70 HENNINGER Samuel Cs Saint Denis Athletisme

200m / SEM 24''72 SAIDI Hafidhou Club D'athletisme De Mamoudzou

400m / SEM 63''88 SAMSORA Jonathan Samsora Tonique Athle Saint An

800m / SEM 1'58''99 AHMED Houssamoudine Caposs

1 500m / SEM 4'01''90 BARRET Ruddy Co Stade Petite Ile

60m / SEM 7''39 SAIDI Hafidhou Club D'athletisme De Mamoudzou

Hauteur / SEM 1m70 FONTAINE Julien A.s.a. - S/l Asa - Belley

Perche / SEM 3m30 CHAFFRE Kevin Cs Saint Denis Athletisme

Triple Saut / SEM 12m70 (-0.0) ABDALLAH Fatahou Ac St-andre

Poids (7 Kg) / SEM 12m45 AMBOUDI Daouda Ac St-andre

Disque (2.0 Kg) / SEM 51m65 SOPHIE Christopher (MRI) Athletic Vosges Entente Clubs

Javelot (800 G) / SEM 65m78 SOULTOINI Ali hamidou Ouchapiha Athletisme

5 000m Marche / SEM 28'56''04 ETHEVE Valentin Co Stade Petite Ile



Natation: Challenge 4

Le challenge 4 a eu lieu ce dimanche pour toutes les catégories hommes et dames, à Plateau Caillou pour la zone ouest. Les vainqueurs par catégories sont:

50 NL: Manon Flaconel ASEC 29"14 / Nans Mazellier ASEC 24"32

100 NL: Lou Ann Perrière ASEC 1'04"65 / Pablo Sénescat ASEC 55"61

200 NL: Emilie Hoarau ASEC 2'19"55 / Samuel Philippe CNPO 2'04"83

400 NL: Clémentine Turpin JEANNE 4'49"77 / Damien Delmotte JEANNE 4'22"92

50 D: Liya Goupil-Lizekne ASEC 32"49 / Damien Delmotte JEANNE 27"63

100 D: Liya Goupil-Lizekne ASEC 1'07"98 / Samuel Philippe CNPO 1'05"80

200 D: Inès Polard JEANNE 2'35"42 / Jules Prevotat ASEC 2'25"48

50 B: Liya Goupil-Lizekne ASEC 36"69 / Nans Mazellier ASEC 31"27

100 B: Clémentine Turpin JEANNE 1'17"94 / Sébastien Turpin JEANNE 1'08"59

200 B: Amélie Bordes ASEC 2'49"66 / Sébastien Turpin JEANNE 2'31"95

50 P: Malia Savigny CNPO 35"54 / Nans Mazellier ASEC 26"09

100 P: Clémentine Turpin JEANNE 1'08"34 / Pablo Sénescat ASEC 59"35

100 4N: Enora Géraud ASEC 1'14"05 / Nicolas Bouhet JEANNE 2'24"99

200 4N: Malia Savigny CNPO 2'45"33 / Nans Mazellier ASEC 1'01"08

400 4N: Malia Savigny CNPO 5'44"72 / Damien Delmotte JEANNE 2'20"23

