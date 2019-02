Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end

Handball: 15ème journée de championnat

La 14ème journée de championnat de 1ère division aura lieu en fin de semaine.

Côté masculin, on jouera vendredi soir à 21h15:

Saline – Joinville

Chateau Morange – St Pierre

Cressonnière – Tampon

Lasours – Ste Marie

JSB – Bois de Nèfles

Côté féminin, une seule rencontre (en retard) est programmée samedi soir à 20h00 entre St Joseph et l'ASCES.

Basketball: 13ème journée de championnat

La 13ème journée de championnat prénational est programmée ce week end.

Côté masculin, on jouera samedi soir à 20h30:

BCD – TBB

St Paul – COM

AMML – St Pierre

Etang Salé et St Leu seront au repos.

Côté féminin, on attendra encore jusqu'au week end prochain pour la reprise.

Volleyball: 14ème journée de championnat R1

La 14ème journée du championnat régional 1 aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi et samedi soir à 20h30:

St Denis – SDOVB vendredi

St Pierre – Aigles Blancs vendredi

St Leu – TGV samedi

VB2CO – RCO samedi

Côté féminin, on jouera samedi en fin de journée:

St André – Ste Suzanne

St Pierre – SDOVB

VB2CO – TGV

Aigles Blancs – St Denis

Triathlon: Aquathlon de la Possession

Le CNPO organise un aquathlon à la Possession ce dimanche, pour toutes les catégories d'âge.

- Mini-Poussins et Poussins 50 m de natation + 500 m de course à pied

- Pupilles 100 m de natation + 1000 m en course à pied

- Benjamins 200 de natation + 1500 m en course à pied

- Minimes / Cadets / Juniors 300 m de natation + 2000 m en course à pied

- Seniors et Vétérans : 500 m de natation + 2500 m en course à pied

Les épreuves se déroulent sur le site de la piscine municipale de La Possession et sur le stade municipal se trouvant à ses cotés. La natation sera assurée sous forme de série avec au maximum 5 nageurs par couloir . Les premiers départs seront donnés à 8h00.

Moto: Supermotard de St Paul

L'APSC Magma organise une épreuve de supermotard hors championnat ce dimanche devant le stade Paul Julius Bénard de St Paul. L'épreuve est ouverte à toutes les catégories et débutera à partir de 8h00.

Course à pied: Championnat de cross court

Le CASM organise le championnat de cross court ce dimanche sur le site de Bois Madame à Sainte Marie. L'épreuve hommes de 4km (juniors, espoirs, séniors, vétérans) aura lieu à 8h30 puis l'épreuve dames de 3km (juniors, espoirs, séniors, vétérans) aura lieu à 9h15. Des courses hors championnat seront proposées ensuite aux plus jeunes catégories.

Cyclisme: 2ème coupe régionale piste

La 2ème journée de la coupe régionale sur piste aura ieu ce samedi à partir de 14h00 au vélodrome de Champ Feuri à Saint Denis. Au programme: 6 laps dash, scratch (jeunes), course à l'élimination, élimination (jeunes), course aux points et longest lap.

Cyclisme: Les Rois de la Pédale de l'Ouest

La cyclosportive des Rois de la Pédale de l'Ouest est programmée ce dimanche à Etang Salé avec deux parcours au programme: 65 et 115km. Pour le petit parcours, le peloton s'léancera à 6h45 de la forêt d'Etang Salé, empruntera la route des plages jusqu'à Trou d'eau où il fera demi tour pour revenir par le même itinéraire au point de départ. Pour le parcours le plus long, le peloton prendra le même tracé à partir de 6h30 mais ira faire demi-tour à Cambaie après avoir traversé la ville de St Paul.

Karaté: Championnat régional Contact et Semi

Le Championnat de La Réunion Contact et Semi contact se déroulera ce dimanche au dojo régional de Champ Fleuri.La pesée et le contrôle des passeports débuteront à 8h . La compétition Semi-Contact concerne les licenciés à partir de la catégorie des Benjamins (2007-2008). Cette compétition est qualificative pour les championnats de France du 9 mars prochain à Paris.

Course: Tropica'dingue 5ème édition

Elle n'avait pu avoir en lieu en 2018, elle aura finalement lieu ce week end au Colosse de St André. Samedi et dimanche, des centaines de coureurs s'affronteront sur un parcours de 10km parsemé de 25 obstacles classiques et techniques, le tout avec des quantités de boue et d'eau... Les départs s'étaleront par vagues de 9h00 à 13h00 sur les deux jours.