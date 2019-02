Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Beaucoup de monde ce dimanche 3 février au skatepark de Champ-Fleuri à Saint-Denis. Le site accueillait le championnat dames et hommes de La Réunion de skateboards et de rollers. La compétition, ouverte à toutes les catégories, a été l'occasion de superbes figures et de superbes images. Regardez

Beaucoup de monde ce dimanche 3 février au skatepark de Champ-Fleuri à Saint-Denis. Le site accueillait le championnat dames et hommes de La Réunion de skateboards et de rollers. La compétition, ouverte à toutes les catégories, a été l'occasion de superbes figures et de superbes images. Regardez