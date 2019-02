Voici les principaux résultats sportifs du week-end

Handball: 15ème journée de championnat

La 14ème journée de championnat de 1ère division a eu lieu en fin de semaine.

Côté masculin, la Cressonnière est toujours en tête du classement après avoir dominé son dauphin, le Tampon, relégué désormais à 6 points au général, juste 1 point devant St Pierre.

Saline – Joinville 30-30

Chateau Morange – St Pierre 26-30

Cressonnière – Tampon 32-18

Lasours – Ste Marie 35-24

JSB – Bois de Nèfles 35-29

Possession – HBCED 27-27

Basketball: 13ème journée de championnat

La 13ème journée de championnat prénational était programmée ce week end.

Côté masculin, le COM, leader du classement, conserve sa place malgré sa défaite sur St Paul désormais 3ème à seulement 1 point. La Tamponnaise est seconde à 1 point également, mais compte un match de moins.

BCD – TBB 63-80

St Paul – COM 69-63

AMML – St Pierre 57-71

Etang Salé et St Leu étaient au repos.

Volleyball: 14ème journée de championnat R1

La 14ème journée du championnat régional 1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, le TGV continue sa course en tête du championnat avec 3 points d'avance sur le SDOVB qui compte un match de moins. Enfin, St Denis est 3ème à 9 points, à la lutte avec les Aigles Blancs.

St Denis – SDOVB 2-3

St Pierre – Aigles Blancs nc

St Leu – TGV 0-3

VB2CO – RCO 0-3

Côté féminin, la bagarre se poursuit en tête de classement: le TGV totalise 33 points, comme son dauphin le SDOVB, et le SDOVB est en embuscade à un point seulement. La bonne nouvelle pour le TGV c'est qu'il compte un match de moins que ses poursuivants...

St André – Ste Suzanne 0-3

St Pierre – SDOVB 2-3

VB2CO – TGV 0-3

Aigles Blancs – St Denis 0-3

Triathlon: Aquathlon de la Possession

Le CNPO organisait un aquathlon à la Possession ce dimanche, pour toutes les catégories d'âge, avec des formats allant de 50m natation + 500m course à pied, à 500m + 2500m pour les adultes.

Les vainqueurs par catégories sont:

Mini Poussins: Emile Paula / Bérénice Roquebert

Poussins: Rafai Mahe Delbos / Manon Naboudet

Benjamins: Milan Larivière / Kyara Lemaire

Minimes: Maxime Fendard / Romane Fendard

Cadets: Louis Hoarau / Léa Papalia

Juniors: Marion Barbaza

Séniors: Blaise Andrieu / Madeline Combard

Vétérans: David Papalia / Agnès Fontaine

Course à pied: Championnat de cross court

Le CASM organisait le championnat de cross court ce dimanche sur le site de Bois Madame à Sainte Marie. L'épreuve hommes (juniors, espoirs, séniors, vétérans) longue de 4km a été dominé par Attoumane Abdoul-had (ACEN) en 12'46, devant Ruddy Barret (COSPI) en 12'49 et Thomas Ethève (COSPI) en 12'57. L'épreuve dames (juniors, espoirs, séniors, vétérans) longue de 3km a été remporté par Emma Métro (COSPI) en 10'22, devant Marcelle Puy (CAPOSS) en 10'23 et Charlotte Halé (ACSGS) en 10'25.

Cyclisme: Les Rois de la Pédale de l'Ouest

La cyclosportive des Rois de la Pédale de l'Ouest était programmée ce dimanche à Etang Salé avec deux parcours au programme: 65 et 115km en aller retour par la route des plages en direction du nord.

Sur les 115km, Sébastien Elma (VCSR) a réglé Ses compagnons d'échappée au sprint pour boucler l'épreuve en 2h51. Paul Rivière (VCO) est donc second et Jean Denis Armand (SMVC) troisième. Côté féminin, la victoire revient à Stéphanie Hoarau en 3h36 devant Marie F Rivière en 3h46 et Nathalie Pugeault en 3h47. A noter qu'ils étaient 106 passionnés à boucler l'épreuve.

Sur les 65km, Gaetan Rocher (VCE) l'emporte en 1h39'41 devant Richard Cuvelier (LBO2) 1h39'42 et Eric Reignier (SMVC) 1h39'43. Côté féminin, Anaelle Corre l'emporte en 1h47 devant Nadine Andreo 1h57 et Sarah Grossias 2h07. A noter qu'ils étaient 160 cyclistes à l'arrivée sur ce format.

Karaté: Championnat régional Contact et Semi

Le Championnat de La Réunion Contact et Semi contact s'est déroulé ce dimanche au dojo régional de Champ Fleuri. Une cinquantaine de combattants étaient présents et le public a vibré toute la matinée au fil des combats d’un bon niveau surtout pour certains qui se préparent pour le niveau national. Les vainqueurs par catégories sont:

Benjamine -35 Kg Féminin Kumité (1 Par.) Bilin Maria Sainte Marie

Cadette -55 Kg Féminin Kumité (1 Par.) Marimoutou Rosita Bc Tamarins 974

Junior -58 Kg Féminin Kumité (1 Par.) Hoarau Gwenaelle Bc Tamarins 974 |

Benjamin -35 Kg Masculin Kumité (2 Par.) Ranguin Noam Saint Joseph

Benjamin -40 Kg Masculin Kumité (2 Par.) Settama Kichagan St Andre

Benjamin -45 Kg Masculin Kumité (1 Par.) Julienne Jeremy St Andre

Benjamin -55 Kg Masculin Kumité (2 Par.) Lallemand Steven Saint Joseph

Minime -40 Kg Masculin Kumité (1 Par.) Berfroi Terry Bc Tamarins 974

Minime -50 Kg Masculin Kumité (4 Par.) Armougom Mateo St Paul

Minime -60 Kg Masculin Kumité (2 Par.) Fouque Jean Quentin St Paul

Minime +65 Kg Masculin Kumité (1 Par.) Hoarau Fatih Saint Joseph

Cadet -50 Kg Masculin Kumité (2 Par.) Huet Pierrick Saint Joseph

Cadet -55 Kg Masculin Kumité (1 Par.) Goorvadoo Dorian St Paul

Cadet -60 Kg Masculin Kumité (1 Par.) Sangelle Krishna Sainte Marie

Cadet +75 Kg Masculin Kumité (1 Par.) Grondin Keny Sainte Marie

Junior -60 Kg Masculin Kumité (2 Par.) Coutien Ritchy Bc Tamarins 974

Junior -76 Kg Masculin Kumité (4 Par.) Armougom Florent St Paul

Junior +80 Kg Masculin Kumité (1 Par.) Turpin Romain Saint Joseph

Senior -63 Kg Féminin Kumité (2 Par.) Lossy Geraldine Ste Marie

Senior -60 Kg Masculin Kumité (3 Par.) Bardeur Joel Saint Pierre

Senior -64 Kg Masculin Kumité (2 Par.) Assani Zainou Saint Pierre Budokan

Senior -68 Kg Masculin Kumité (2 Par.) Aroudj Idriss Shotokan De Tan Rouge

Senior -72 Kg Masculin Kumité (1 Par.) Refesse Bryan Omnisport St Gilles

Senior -76 Kg Masculin Kumité (1 Par.) Vansteenkiste Mike Saint Pierre Budokan

Senior -85 Kg Masculin Kumité (2 Par.) Hassan Hamilcaro Saint Pierre Budokan

Senior +90 Kg Masculin Kumité (2 Par.) Rangama Jean Stephane Kc Sainte Marie

Athlétisme: Bastien Téo champion de France en salle

Le cadet licenciés à l'US Pointe des Galets, Bastien Téo, a remporté hier à Rennes le titre de champion de France d'heptathlon en salle. Avec un total de 5096 points, le Réunionnais a surclassé tous ses adversaires grâce à ses excellentes performances à la hauteur (1m94) et au 60m (7"29).