Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Suite aux chutes mortelles du 5 janvier et du 5 février 2019 sur le sentier augustave à Mafate. La préfecture "considérant les risques sur certains sentiers de randonnée pédestre situés sur le domaine forestier géré par l'ONF de La Réunion, et considérant qu'il y a lieu d'assurer la sécurité publique" interdit la circulation des personnes sur le sentier Augustave et sur d'autres sentiers dangereux. (photo d'illustration)

