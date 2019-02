Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end (photo d'illustration)

Handball: 15 et 16ème journée de championnat

La prochaine journée de championnat de 1ère division aura lieu en fin de semaine.

Côté masculin, on jouera la 16ème journée vendredi soir à 21h15:

St Pierre - Saline

Joinville - Cressonnière

Ste Marie - Chateau Morange

Tampon - JSB

HBCED - Lasours

Bois de Nèfles - Possession

Côté féminin, on jouera la 15ème journée samedi soir à 19h30:

St Pierre – ASCES

Tamponnaise – St Louis

BDN – Cressonnière

St Denis – St Joseph

Rivièroise – Port

Piton St Leu - JSB

Basketball: 14ème journée de championnat

La 14ème journée de championnat prénational est programmée ce week end.

Côté masculin, on jouera samedi soir à 20h30:

St Leu – Etang Salé (vendredi 20h30)

St Pierre – St Paul

COM - BCD

La Tamponnaise et l'AMML seront au repos.

Basketball: Poule des As féminine

La 1ère journée de la poule des As de la prénationale féminine aura lieu ce samedi avec deux rencontres au programme:

COM – TBB à 18h30

Port – BCD à 20h30

VTT: Vélo Lé O Lé La

L'UCT organise une épreuve de vtt ce dimanche sur le champ de foire de la Plaine des Cafres avec au programme un challenge jeunes et une course d'endurance pour les plus grands.

Le challenge jeunes, pour les poussins à benjmains, consistera en un relais en équipe de 3 vttistes sur une durée de une heure. Le départ sera donné à 9h00.

La course d'endurance concernera les catégories à partir de minimes, pour 3 heures de course en relais à 2 coureurs. Il s'agira pour les équipes de couvrir le plus de tours possible dans le temps imparti. Le départ sera donné à 11h00.

Moto: Manolo Tracer Festival

Le MC Tracer organise le Manolo Tracer Festival ce week end à St Paul. L'évènement se déroulera dans les hauts, en direction du Maido au niveau de la Petite France, chemin Fegoa (alt 886m). Au programme de samedi, un sprint cross à 14h00 où les runs s'enchaineront dans des affrontements à 4 avec élimination jusqu'à la finale, puis une spéciale nocturne éclairée à 19h00 où les pilotes s'élanceront à 2 pour 3 manches. Dimanche laissera place à l'enduro sprint à partir de 10h00, où les pilotes seront classés sur le cumul des 3 passages.

Course à pied: 10km nocturnes de l'Entre Deux

Dimitile Sport Action organise ses 10km nocturnes ce samedi à l'Entre Deux. Le départ sera donné à 20h00 devant l'église où sera également tracée la ligne d'arrivée. Les coureurs auront à parcourir deux boucles de 5km dans les rues de la ville.

Trail: Trail de la Savane

L'ACSP organise sa 2ème édition du trail de la Savane ce dimanche à Plateau Caillou avec deux formats au programme: 14 et 28km. Les départs se feront à 6h30 au stade de Plateau Caillou où sera également jugée l'arrivée. Le parcours consistera en une boucle de 14km sur les sentiers de la savane jusqu'au Cap La Houssaye, à parcourir 2 fois pour le format 28km. Au total, 700 coureurs sont attendus sur les deux épreuves, qui devraient une fois encore attirer du beau monde.

Course à pied: 7ème bi-dalon de la plaine des cafres

Le Run Sud Triathlon organise un run & bike ce dimanche à la plaine des cafres. L'épreuve consiste à enchaîner ces 2 disciplines (vélo et course à pied) par équipe de deux concurrents en ne disposant que d'un seul vélo (obligatoirement un VTT), sur une distance de 20km (3 boucles de 6,6km). Des distances inférieures seront proposées pour les plus jeunes catégories. Le départ sera donné à 8h00 au cahmp de foire du 28ème km.

Karaté: Coupe du CEK la Saline

Le Club CEK La Saline organise en partenariat avec la ligue sa traditionnelle coupe ce dimanche au gymnase de Vue Belle à La Saline. La pesée et le contrôle des passeports se fera à : 8h pour les Benjamins, 8h30 pour les Minimes, 9h pour les Cadets, 9h30 pour les Juniors, 10h pour les Seniors et Vétérans.

Athlétisme: Meeting des Aigles Blancs

Les Aigles Blancs organisent une compétition ce samedi au stade olympique de St Paul à partir de 14h00. Au programme: 100m, 50m haies, 60m haies, 400m, 800m, 1000m, hauteur, longueur, tirple saut, poids et disque.

Natation synchronisée: Open 2019

L'Open 2019, qualificatif aux Championnats de France de natation artistique, se déroulera ce samedi à la piscine de Plateau-Caillou, en présence de Sylvie NEUVILLE, la DTN. La journée débutera à 9h00 avec les Imposés jeunes puis avenirs et se poursuivra à 13h30 avec les Solos et Duos et 16h30 avec les équipes et highlight.