Voici l'agenda sportif du week-end du 16 au 18 février 2019. (photo d'illustration)

Handball: 16 et 17ème journée de championnat

La prochaine journée de championnat de 1ère division aura lieu en fin de semaine.

Côté masculin, on jouera vendredi soir pour le compte de la 17ème journée:

Saline – Cressonnière

St Pierre – Ste Marie

JSB – Joinville

Chateau Morange – HBCED

Possession – Tampon

Lasours – Bois de Nèfles

Côté féminin, on jouera samedi soir pour le compte de la 16ème journée:

St Pierre – St Louis

ASCES – Bois de Nèfles

St Joseph – Tamponnaise

Cressonnière – Rivièroise

Piton St Leu – St Denis

Port - JSB

Basketball: 15ème journée de championnat

La 15ème journée de championnat prénational masculin est programmée samedi soir à 20h30:

COM – Tamponnaise

BCD – St Pierre

AMML – St Leu

Etang Salé et St Paul seront au repos.

Basketball: Poule des As féminine

La 2nde journée de la poule des As de la prénationale féminine aura lieu ce samedi avec une seule rencontre programmée entre le BCD et le COM.

Volleyball: 15ème journée de championnat

La 15ème journée du championnat régional 1 aura lieu ce week end.

Côté masculin on jouera samedi soir à 20h30:

Aigles Blancs – St Leu

SDOVB – St Pierre

RCO – St Denis

Entre Deux – VB2CO

Côté féminin, on jouera samedi à partir de 18h00:

TGV – Aigles blancs

SDOVB – VB2CO

Ste Marie - St Pierre

Ste Suzanne – St Denis (vendredi 20h30)

VTT: 3ème manche de la coupe régionale XC

La 3ème manche de cross country aura lieu ce dimanche à Sainte Marie, organisée par le SMVC sur le site de Bois Madame. Les premiers départs concerneront les petites catégories à partir de 8h00 sur un circuit spécifique. S'en suivront les jeunes, les open et les féminines à 9h00 puis la course élite à 10h30 sur un circuit de 3,5km à parcourir 7 fois. Ce circuit, relativement plat avec quelques bosses, mais bourré de relances devrait faire la part belle aux puncheurs.

Rugby: Tournoi à 7

Un tournoi de préparation SG Sevens, réservé aux séniors, est programmé ce samedi à 16h00 au stade Casabona de St Pierre.

Course à pied: Championnat régional de cross

Le CAPP organise le championnat régional de cross long ce dimanche au stade Adrien Robert de la Plaine des Palmistes. Toutes les catégories sont attendues à partir des poussins. Le parcours sera composé de trois boucles de 720m, 990m et 1600m, modulables en fonction des catégories d'âges. Les premiers départs se feront à 8h00:

8h00: Masters hommes 8050m

8h45: Espoirs séniors masters femmes 6450m

9h25: Espoirs séniors hommes 9650m

10h15: Juniors hommes 6450m

10h35: Juniors femmes et cadets 4850m

11h00: Cadettes et minimes hommes 3070m

11h20: Minimes filles 2450m

11h35: Benjamins 1650m

11h50: Benjamines 1650m

12h05: Poussines 1470m

12h20: Poussins 1470m

Athlétisme: Compétition du RCSD

Le RCSD organise une compétition sur piste au stade Marc Nasseau de St Denis ce samedi après midi à partir de la catégorie cadet. Les épreuves débuteront à 15h00 avec au programme: 60m haies, 200m, 1500m, 3000 marche, 5000 marche, 100m, longueur, disque et poids.

Athlétisme: Championnats de France élite

Les championnats de France élite auront lieu ce week end à Miramas. On suivra de près le récent champion de France espoir du 400m indoor, Fabrisio Saidy, licencié à la Dominicaine. Le Réunionnais a réalisé 46"93 il y a deux semaines et aura donc le meilleur temps d'engagement ce week end parmi les 16 engagés sur les 400m.

Surf: Coupe espoir

La 1ère coupe espoir de la saison devrait avoir lieu ce week end sur le spot des Brisants à Saint Gilles les bains. Initialement programmée le week end dernier, elle avait été reportéé à cause des mauvaises conditions météo, qui semblent bien meilleures pour samedi...

Karaté: Championnat de France des ligues

Le championnat de France des ligues aura lieu ce week end à Paris. 18 combattants réunionnais seront de la fête: Ishka Sindraye, Juliana Barrege, Laurine Buisson, Rock Baronne, Thomas Hoarau et Kéran Latchoumania en minimes, Gabrielle Fontaine, Maelys Isana, Stecy Grondin, Noah Maillot, Mathias Fanguimache et Sullivan Paulo en cadet(te)s, Ludivine Zitambi, Léa Libel, Djemina Vingadassalom, Ken Fontaine, Jonathan Fanguimache et Tony Grondin en juniors.