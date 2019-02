Le championnat de France de bloc jeune 2019 s'est tenu le samedi 23 février et le dimanche 24 février 2019 à Charnay les Macon en Métropole. Les Réunionnais ont remporté 4 médailles dont la breloque en or d'Oriane Bertone du club 7alouest, sacrée championne de France en minime filles.

"Chez les minimes filles, Oriane Bertone (7 à l’ouest) n’a laissé aucune chance à ses adversairesé, écrit la fédération française de montagne et d'escalade (FFME. éLa jeune fille, minime première année, était fort attendue, suite à ses résultats dans les catégories plus jeunes. Fidèle à sa réputation, elle a survolé la compétition, sortant ses 8 blocs de qualifications et ses 3 blocs de finales à vue" ajoute la FFME. "J’avais vraiment hâte de passer dans la catégorie minime, se réjouit la Réunionnaise, surtout pour aller me confronter au niveau international. Je sais qu’en Europe, il y a d’autres grimpeuses très fortes et je suis pressée de les rencontrer et de me confronter à elles en compétition" a commenté la jeune champiuonne

La cadette Kintana Iltis du club Austral Roc et la junior Laura Tizon du club 7alouest remporte chacune la médaille d’argent dans leurs catégorie respective.

Quant au cadet Iliann Cherie du club Austral roc, il monte sur la troisième marche du podium.

Tous les résultats des membres de l’équipe régionale sont ici