Voici les principaux résultats sportifs du week-end (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Handball: 18ème journée de championnat

La 18ème journée de championnat de 1ère division féminin a eu lieu samedi. La Tamponnaise a enregistré une victoire supplémentaire et conforte son avance en tête du classement. La Cressonnière, quant à elle, a perdu face à St Denis: les deux équipes se retrouvent respectivement 2nde et 3ème à 4 et 6 points du leader.

Piton St Leu – St Louis 32-27

St Joseph – St Pierre 30-34

BDN – Rivièroise reporté

ASCES – JSB 26-33

Port – Tamponnaise 25-32

Cressonnière – St Denis 19-26

Volley-ball: 17ème journée de championnat

La 17ème journée du championnat régional 1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin on jouait samedi soir, avec notamment le choc tant attendu entre le 1er et le 2nd du championnat qui a finalement tourné à l'avantage du TGV, respectant ainsi la hiérarchie. St Denis, 3ème, s'est également imposé.

SDOVB - TGV 1-3

RCO – St Leu 2-3

Entre Deux – St Pierre 1-3

St Denis – VB2CO 3-0

Côté féminin, on jouait samedi à partir de 18h30, avec au programme un joli derby dionysien, qui a tourné à l'avantage du SDOVB, actuel leader du championnat.

SDOVB – St Denis 3-2

TGV – Ste Suzanne 3-0

Ste Marie – Aigles blancs 3-0

St André – VB2CO 0-3

VTT: 4ème manche de XC

La 4ème manche de la coupe régional de cross country a eu lieu ce dimanche sur le site de Langevin à Saint Joseph. L'épreuve se disputait sur un circuit de 3,2km bourré de relance mais sans réel dénivelé. Loïc Alphonsine (CCSL) a pris le meilleur départ et a effectué une bonne partie de la course en tête jusqu'au retour (attendu) de Julien Chane Foc (CCSL) avec qui il a ensuite terminé main dans la main devant Giovanni Gonthier (CCSL) à 1'33 et Yannick Cornille à 2'21.

Cyclisme: Coupe régionale piste

La coupe régionale piste se poursuivait ce samedi au vélodrome de Champ Fleuri avec au programme le scratch, le keirin et la course à l'élimination, pour les minimes, cadets, juniors, séniors et féminines. Les vainqueurs par catégories sont:

Scratch sénior: Frédéric Tréport (LBO2)

Scratch min: Gaëtan Mallard (VCE)

Scratch fem: Kassandra Legros (VCSD)

Keirin sénior: Aurélien Grondin (CCB)

Keirin cad: Florian Gonthier (VCSD)

Keirin min: Gaëtan Mallard (VCE)

Keirin fem: Kassandra Legros (VCSD)

Elimination sénior: Samuel Autale (VCE)

Elimination cad: Florian Gonthier (VCSD)

Elimination min: Gaëtan Mallard (VCE)

Elimination fem: Kassandra Legros (VCSD)

BMX: 1ère manche de phase finale

La 1ère manche de la phase finale de la coupe régionale de BMX a eu lieu ce dimanche à l'initiative du CSSD sur la piste de Champ Fleuri. Les vainqueurs par catégories sont:

Mattéo Lorion (CBT, poussin)

Claude Gauvin (CSSD, pupille)

Mathéo Boursillon (VCT, benjamin)

Arthur Perfillon (ACPR, minime)

Gauthier Laude (CSSD, cadet)

Stéphane Dijoux (CBT, junior)

Yoann Ablancourt (CSSD, 19+)

Lucas Bègue (CSSD, cruiser 34-)

Laurent Payet (CBT, cruiser 35+)

Course à pied: 10km de la Plaine des Palmistes

Le CAPP organisait ses 10km samedi à 17h00 à la plaine des palmistes, avec deux boucles à parcourir dans les rues de la ville. 130 coureurs étaient au départ. A l'arrivée, c'est un trio du CAPP qui se tenait en 40 secondes pour le podium: Ludovic Jasmin 35'26, René Paul Léocadie 36'01 et Loic Dijoux 36'09. Côté féminin, Flavia Ramin 42'01 l'emporte devant Laurence Bègue 42'24 et Roselyne Rochetaing 48'23.

Trail: Trail de l'Eden

L'AC Bras Panon organisait son trail ce dimanche à Bras Panon, sur un tracé de 26km pour 790m de dénivelé positif dans les hauteurs de la ville passant par le site de l'Eden. Environ 400 coureurs étaient au départ. Emmanuel Haddoux et Jannick Séry ont franchi la ligne d'arrivée ensemble après 1h59'56 de course, devant Teddy Parmentier 2h00'40. Côté féminin, Daisy Angama l'emporte en 2h44 devant Emmanuelle Loni 2h52 et Lucinda Deurveilher 2h55.

Karaté: Championnat régional kata

Le championnat de la Réunion de kata a eu lieu ce dimanche au dojo régional de Champ Fleuri. 140 combatants étaient présents pour ce championnat qualificatif aux prochaines échéances nationales. Les vainqueurs par catégories sont:

Poussine Féminin Kata (6 Par.): Ramsamy Laena |TE Shoto Cl De Bras Panon

Pupille Féminin Kata (10 Par.): Simon Angele Te Shoto Cl De Bras Panon

Benjamine Féminin Kata (10 Par.): Boisvilliers Maelle Sankudo Reunion Petite Ile

Minime Féminin Kata (6 Par.): Felix Dorianne Karate Club Carpin

Cadette Féminin Kata (4 Par.): Fontaine Gabrielle Karate Club Carpin

Junior Féminin Kata (5 Par.): Zitambi Ludivine Karate Club Sainte Suzanne

Senior Féminin Kata (2 Par.): Denis Sarah Karate Club Carpin

Vétérans Féminin Kata (2 Par.): Mery Valerie Sankudo Reunion Petite Ile

Poussin Masculin Kata (6 Par.): Dumege Antoine Karate Shotokan Entre Deux

Pupille Masculin Kata (13 Par.): Pillant Metis Karate Club Leo

Benjamin Masculin Kata (16 Par.): Rabenirina Fiaro Te Club De Bois De Nefles

Minime Masculin Kata (7 Par.): Baronne Rock William Karate Club Sainte Suzanne

Cadet Masculin Kata (10 Par.): Sinazie-Modely Matheo Karate Club Carpin

Junior Masculin Kata (2 Par.): Fontaine Ken Karate Club Carpin

Senior Masculin Kata (8 Par.): Tse Hai Shing Stevie Foyer Des Jeunes De Joinville

Vétérans Masculin Kata (4 Par.): Torney Eric Sankudo Reunion Petite Ile

Haltérophilie: Championnat de province

Les championnats de province qualificatifs pour la finale nationale du Grand Prix Fédéral et les championnats de France se sont déroulés ce samedi au gymnase de Saint Paul. 30 athlètes ont participé à ces qualifications et 4 nouveaux se sont qualifiés pour la finale du grand prix fédéral qui aura lieu à Châteauroux les 11 et 12 Mai, il s‘agit de:

Idalie Clavier Hc Tampon Feminin U15 55 Kg

Kamelle Edmond Achmc St Paul Feminin U17 45 Kg

Deborah Virama Ch La Plaine Feminin Senior 49 Kg

Caroline Prouet Cf St Pierre Sports Feminin Senior 76 Kg

4 nouveaux athlètes se sont également qualifiés pour les championnats de France qui auront lieu à La Ferté Milon du 8 au 10 juin, il s’agit de:

Neige Line Edmond Achmc St Paul Feminin Senior 49 Kg

Stephanie Lauret Cfsp Sports Feminin Senior 49 Kg

Loane Payet Schm St Paul Feminin U17 55 Kg

Etienne Essob Schm St Paul Masculin U20 55 Kg

Après les deux premiers éliminatoires, cela porte un total de 11 sportif(ve)s qualifié(e)s pour la finale du Grand Prix Fédéral et 7 sportif(ve)s qualifié(e)s pour les championnats de France ; c’est déjà un record de qualifié(e)s alors qu’il reste les dernières qualifications le 6 avril à Saint Denis en même temps que les championnats de la Réunion et de la sélection pour les Jeux des Iles pour lesquelles quelques un peuvent encore prétendre se qualifier.

Par ailleurs, de nombreux records de la Réunion ont été battus, ce qui dénote le bon niveau actuel de l’haltérophilie Réunionnaise. Il faut noter le bon retour en forme de nos 2 jeunes champions de France 2018, Loane PAYET et Etienne ESSOB ainsi que du médaillé d’or des jeux 2015 Romain Dijoux.

Escrime : Sabre à Saint Pierre

Le club Espadon de St Pierre accueillait ce dimanche une compétition de sabre au gymnase de la Ligne des Bambous. La compétition a rassemblé 52 sabreurs toutes catégories confondues:

Sabre Mixte M9: Sacha THEODOLY (MDF) prive Timothé BRANDON (ESPADON) du doublé et

devance la seule fille du tableau, encore 3ème, Sarah DAUBAIRE-TEMMEM (SPEC).

Sabre Mixte M11: Le duel de la saison continue, 2 étapes partout entre Hugo BAJRACHARYA du MDF de ST LEU et Arthur BOUTHEMY de l’ESPADON vainqueur du jour.

Sabre Mixte M13: Etienne HOARAU (TAMPON) s'impose face à LA surprise du jour, seule fille du tableau et novice en compétition, Luan ZITTE (ESPADON). Sahel GOMERIEUX ZUINGHEDAU (ESPADON) est 3éme devant Nolan RIVIERE (ESPADON) qui se replace pour la sélection au challenge Benjamins de début juin, une sélection où 3 tireurs se dispute la 4ème et dernière place. Une catégorie où l'on déplore deux abandons sur blessure.

Sabre Masculin M15: Louis RAMIN (MDF ST LEU) continue son sans faute mais cette fois ci face au M13 surclassé, Raphaël FRIBOULET. Loup CHABOUD (MDF ST LEU) complète le podium. La sélection pour la fête des jeunes est presque complète mais 3 tireurs sont encore en lice pour la 4ème place.

Sabre Féminin M15: Peu ou pas de spécialistes sabre, mais suffisamment pour ouvrir la catégorie

Sabre Masculin M17: Le seul M17 Hugo MICHNICK-SIGALA (SPEC) s'impose aux 2 M15 surclassés

Sabre Masculin M20: Erwann VABE s’impose encore face à Thibaut FONTAINE de retour de blessure.

Sabre Mixte SENIOR: Même vainqueur en Seniors qu'en M20 masculins.

Sabre DAMES : Coté féminin, comme en vétérans, c'est Pascale MAURY qui s'impose.

Sabre Dames VETERANS: En vétérans c'est Irma GASPARD qui s'impose face Mélanie SQUEDIN toutes 2 de l'ESPADON.

Escalade: Championnat de France de bloc séniors

Ce week end , 6 athlètes représentaient la Réunion au championnat de France de bloc sénior à la Baconnière. Côté féminin, Lucile Saurel (Austral Roc) se classe 5ème et Manon Hily (7alouest) 6ème en finale. Laura Tizon (7alouest), encore junior, se classe 15ème en sénior et Kintana Iltis (Austral Roc), encore cadette, se classe 18ème en sénior. A noter que la vainqueure n'est autre que la Saint Leusienne Fanny Gibert, désormais licenciée en métropole, qui s'offre ainsi son 3ème titre de championne de France de bloc.

Côté masculin en revanche, les résultats ne sont pas ceux espérés: Ilann Chérif (Austral Roc) termine 31ème, Mathieu Pomard (Escalade d'Abord) est 99ème et Jules Burette (7alouest) n'a pu participer à cause d'une blessure.

Athlétisme: Championnat d'Europe Indoor

Le championnat d'Europe Indoor 2019 a eu lieu ce week end à Glasgow en Ecosse. Fabrisio Saidy, licencié à la Dominicaine, était en lice sur le double tour de piste (400m) après son sacre au championnat de Frnace il y a quelques jours seulement. Après avoir passé facilement les séries avec le 2ème chrono du jour en 46''99, il passait les demi-finales de justesse (dernier temps qualifié 47"07) pour gagner sa place en finale. Avec 46"80, Saidy prenait une 5ème place en finale, loin du vainqueur Karsten Warholm qui égale le record d'Europe en 45"05. Pour une première expérience à ce niveau, le Réunionnais réalise une belle performance qui en appelle forcément d'autres dans le futur.

sp/www.ipreunion.com