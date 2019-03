Les jeunes filles et jeunes garçons du CTRR (Comité Territorial de Rugby de La Réunion) s'affrontaient lors de la finale régionale de l'Orange rugby challenge, ce samedi 2 mars 2019 au Stade Abbé Dattas de Champ Fleuri. La nouveauté cette année : un tournoi 100% féminin. Nous publions ci-dessous le communiqué des organisateurs

"À La Réunion, 16 équipes de 4 joueurs et 8 équipes de 4 joueuses (7 clubs) participaient à l’épreuve régionale autour de 7 ateliers techniques, physiques et tactiques élaborés par la Fédération Française de Rugby.

A l’issue des épreuves les garçons du RC Saint Pierre 1 et les filles du RC Saint Leu 1 qui ont remporté le tournoi et représenteront le comité territorial lors de la finale nationale prévue le 15 juin prochain au siège de la Fédération Française de Rugby à Linas- Marcoussis, lieu emblématique du rugby français. Les vainqueurs régionaux auront également la chance d’assister à la finale du TOP 14 au Stade de France.

L’Orange rugby challenge est parrainé depuis sa création, il y a 20 ans, par Emile N’Tamack1. L’événement rassemble chaque année plus de 1 100 clubs et pas moins de 8 000 jeunes de toutes les régions de France. Au rythme des trois phases qualificatives, les jeunes découvrent les règles de la compétition et échangent avec d’autres passionnés du ballon ovale. En 2009 le RC Saint Gilles avait remporté cette finale nationale"