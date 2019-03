Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Football : Trophée Ola Energy Arayapin

Le "Trophée OLA ENERGY ARAYAPIN" se tiendra ce dimanche à partir de 15h45 sur le stade Michel Volnay à Saint Pierre. Ce trophée se jouera entre 4 clubs selon le programme suivant:

15h45 : AS EXCELSIOR / SAINT DENIS FC

17h45 : JS SAINT PIERROISE / SS JEANNE D’ARC

• Football: Tour préliminaire

Le tour préliminaire de la coupe de la Réunion aura lieu ce week end selon le programme suivant:

vendredi 08 mars 2019 – 20H30

AS ST PHILIPPE - CILAOS FC

samedi 09 mars 2019

OCSA LEOPARDS - ASC LABOURDONNAIS

AS DU PLATE - ATCF. PITON ST LEU

AFC LA COUR - FC P D GREGUES

RAVINE BLANCHE - JS BRAS CREUX

AJS RAVINOISE - US BELL CANOT

A. S. ST YVES - SS RIVIERE SPORTS

ETOILE DU SUD - JUNIORS DIONYSIENS

AS RED STAR - ASC POSSESSION

JS CRESSONNIERE - F.C. YLANG

US TEVELAVE - ASC MAKES

FC BAGATELLE SUZ - JS CHAMPBORNOISE

A.F.C.O. DE SAVANNAH - F.C.R. DES ROCHES

AS GUILLAUME - CS ST GILLES

AJ PETITE ILE - J.S. GAULOISE

JSB 2007 - AD VINCENDO SP

AFC HALTE LA - CS DYNAMO

FC LIGNE PARADIS - AC F POSSESSION

AS COLIMACONS - CO ST PIERRE

ASC CORBEIL - CH. FOUCAULD

dimanche 10 mars 2019 – 14H00

FC RIV D GALETS - FC 17EME KM

ES ETANG SALE - A.J.S.F. EPERON

SP.C. PALMIPLAINOIS - AC. S. REDOUTE

AS BRETAGNE - AES CONVENANCE

JSC RNE CREUSE - AETFC ETANG ST LEU

ASE GD MONTEE - ENT RAV CREUSE

AS 12ÉME KM - ASC GRANDS BOIS

SC CHAUDRON - FC PARFIN

J.S. SAINTE ANNOISE - JS BOIS DE NEFLES

AJS ST DENIS - TAMPON FC

GS DE BERIVE - AJS BOIS D OLIVES

JEAN PETIT FC SJ - EF ST GILLES

SC BELLEPIERRE - A UNION ST BENOIT

LANGEVIN LA BALANCE - AS EVECHE

O.C. DES AVIRONS - FC MOUFIAR.C. AUSTRAL - SAINTE ROSE F.C.

• Handball: 19ème journée de championnat

La 19ème journée de championnat de 1ère division féminin aura lieu samedi à 19h30, avec notamment le choc entre le 1er (Tamponnaise) et le 2nd (Cressonnière) du classement provisoire:

St Pierre – Rivièroise

St Joseph – Piton St Leu

JSB – BDN

St Louis – Port

St Denis – ASCES

Tamponnaise – Cressonnière

• Rugby : 2ème journée honneur

La seconde journée du championnat honneur aura lieu ce samedi à 18h00 :

Port – Etang Salé

St Paul – Chaudron

JSB – XV Dionysien

St Gilles – St Pierre

Etang Salé 2 – St Paul

• Basket-ball: 18ème journée de championnat

La 18ème journée de championnat pré national masculin est programmée samedi soir à 20h30:

Tamponnaise - AMML

COM – St Leu

Étang Salé - St Paul

Le BCD et St Pierre seront au repos ce week end.

• Basket-ball: Poule des As féminine

La 5ème journée de la poule des As de la pré nationale féminine aura lieu ce samedi à 18h30, sans la Tamponnaise qui sera au repos ce week end.

BCD - Ste Marie

COM- Port

• Volley-ball: 18ème journée de championnat

La 18ème journée du championnat régional 1 aura lieu ce week end.

Côté masculin on jouera samedi soir à partir de 20h00 :

St Pierre – VB2CO (vendredi soir)

St Leu – Entre Deux

TGV – RCO

Aigles blancs – SDOVB

Côté féminin, on jouera samedi à partir de 17h00, avec le choc attendu entre le SDOVB, 1er du classement, et la TGV, second:

St Pierre – Ste Suzanne

Aigles blancs – St André

St Denis – Ste Marie

TGV - SDOVB

• Cyclisme: Grand Prix de la ville de St Louis

Le CCSL organise ce dimanche la 1ère épreuve sur route de la saison, à St Louis. Le départ et l'arrivée se feront avenue de Toulouse au niveau du magasin Score. Le circuit long de 2,7km dans les rues de la ville sera à parcourir pendant 1h45 + 3 tours pour la catégories élite qui s'élancera à 15h30.

• Course à pied: Foulées nocturnes de St Louis

Running Passion 974 organise les foulées nocturnes de St Louis ce samedi à 20h00 dans les rues de la ville. Les coureurs devront parcourir deux boucles de 5km, départ et arrivée au stade. 500 coureurs sont attendus au départ.

• Moto : 2ème manche de MX

Ce dimanche aura lieu la 2ème journée du championnat régional de motocross 2019 organisée par le TEAM B2R sur le circuit Pascal Ravenne à La Ravine à Malheur à la Possession. Le début de la compétition est programmé à 8h00.

• Natation: 3ème meeting de qualification

Le 3ème meeting qualificatif pour les championnats de France aura lieu ce week end à la piscine du Chaudron à St Denis. Au programme, 50/100/200 NL/ dos/ papillon/ brasse, 400/800/1500 NL, et 200/400 4nages. La compétition se déroulera samedi et dimanche à partir de 9h00 le matin et à partir de 15h00 l'après midi.

• Surf : Noosa Longboard Open

La 1ère manche du Women Longboard Tour se déroule actuellement en Australie du côté de Noosa. Cette année, le titre mondial se jouera sur 3 étapes majeures dotées de 6000 points avec Noosa (Australie), Pantin (Espagne) et New York (USA) puis une finale dotée de 10000 points à Taiwan en fin d'année. La Réunionnaise triple championne d'Europe (2015-2016-2017) Alice Lemoigne entrera en compétition directement au 3ème tour du fait de son 5ème rang mondial en 2018. Elle sera opposée à l'Hawaiienne Megan Godinez et l'Américaine Mahina Akaka.

sp/www.ipreunion.com