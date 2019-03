Voici les principaux résultats sportifs du week-end du vendredi 8 au dimanche 10 mars 2019 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : Trophée Ola Energy Arayapin

Le "Trophée OLA ENERGY ARAYAPIN" se tenait ce dimanche au stade Michel Volnay à Saint Pierre. La JS St Pierroise, quadruple champion régional en titre et vainqueur de la coupe régionale, a dominé la Jeanne d'Arc, vainqueur régional de la coupe de France, sur le score de 2 à 1, grâce aux réalisations saint pierroises de Razak (23ème) et Grandin (67ème). Dans l'autre match en ouverture, l'AS Excelsior affrontait St Denis. Malheureusement pour le spectacle et contre toute attente, les Tangos n'ont déplacé que l'équipe U20, déclenchant ainsi la colère des dirigeants dionysiens. Au final, St Denis l'emporte 4 à 2.

Handball: 19ème journée de championnat

La 19ème journée de championnat de 1ère division féminin a eu lieu samedi, avec notamment le choc entre le 1er (Tamponnaise) et le 2nd (Cressonnière) qui a respecté la hiérarchie en place et s'est soldée sur le score de 22 à 21. En revanche, St Denis a écrasé l'ASCES 49 à 14 et prend ainsi la seconde place du classement avec 45 points, tout comme la Cressonnière désormais 3ème. Pas de changement pour la 4ème place qui est celle du Port qui maintient à distance le 5ème, la JSB, vainqueur du BDN 29 à 27.

Basket-ball: 18ème journée de championnat

La 18ème journée de championnat pré national masculin était programmée samedi soir à 20h30:

Tamponnaise - AMML 74-54

COM – St Leu 79-61

Étang Salé - St Paul nc

Le BCD et St Pierre étaient au repos ce week end.

Basket-ball: Poule des As féminine

La 5ème journée de la poule des As de la pré nationale féminine a eu lieu samedi à 18h30, sans la Tamponnaise qui était au repos ce week end.

BCD - Ste Marie 74-41

COM- Port 59-72

Volley-ball: 18ème journée de championnat

La 18ème journée du championnat régional 1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, le TGV continue de dominer le championnat avec 47 points. Second avec 41 points, le SDOVB a chuté face aux Aigles Blancs samedi, qui s'accrochent ainsi à leur 4ème place, à 1 point seulement de St Denis 3ème.

St Pierre – VB2CO 3-0

St Leu – Entre Deux 3-0

TGV – RCO 3-0

Aigles blancs – SDOVB 3-2

Côté féminin, on jouait samedi en fin d'après midi, avec le choc attendu entre le SDOVB, 1er du classement, et le TGV, second. La rencontre a tourné à l'avantage du second (TGV) mais le SDOVB reste leader avec 47 points, devant le TGV 46 points. St Denis et St Pierre se sont également imposés pour conserver leurs respectives 3ème et 4ème place avant les play off.

St Pierre – Ste Suzanne 3-0

Aigles blancs – St André 3-0

St Denis – Ste Marie 3-1

TGV – SDOVB 3-2

Cyclisme: Grand Prix de la ville de St Louis

Le CCSL organisait ce dimanche la 1ère épreuve sur route de la saison, à St Louis sur un circuit fermé long de 2,7km à parcourir pendant 1h45 + 3 tours pour la catégories élite. Emmanuel Chamand (VCSD) de retour à la compétition, s'est imposé en solitaire en plaçant une attaque décisive à quelques hectomètres de l'arrivée, faussant ainsi compagnie à ses partenaires d'échappée, Julien Chane Foc (CCSL) second et Aurélien Grondin (CCB) 3ème.

Course à pied: Foulées nocturnes de St Louis

Running Passion 974 organisait les foulées nocturnes de St Louis ce samedi à 20h00 dans les rues de la ville. 350 coureurs étaient au départ. Géraldo Trulès s'est imposé en 33'05 devant Jean Patrice Payet en 33'10 et Raphael Huet en 33'34. Côté féminin, Anne Atia l'emporte en 40'39 devant Cécile Ciman en 42'22 et Emmanuelle Loni en 43'59.

Volley-ball : 8ème étape Promovolley

La 8ème étape promovolley a eu lieu ce dimanche sur le stade des Avirons.

En féminines, les 3 premières de l'étape ST PAUL sont encore devant mais dans un ordre différent, ZEMBROCAL s'impose cette fois ci face à AMIS CAYENNE en finale, devant ST PAULETTES 3èmes. Les 3 équipes avaient remporté 6 de leur 7 matchs de poule. VBSP SOLEIL échoue au pied du podium devant VOLKANIK en progrés, VBC PETITE ILE de retour et les 2 équipes de TGV. A noter les absences de VBC ST DENIS et STE SUZANNE en partie à cause de la fermeture de la route du littoral.

Au classement général, ZEMBROCAL accentue encore son avance sur ST PAULETTES et AMIS CAYENNE, VBC ST DENIS sort du podium.

En Masculins, AVIRONS JEUNES, à domicile prend sa revanche des 2 précédentes étapes face à VC CILAOS et reprend ses aises au général. VL RAVINOIS reprend sa place sur le podium et toujours face à SMVB. TAMPON GV, toujours absent, GECKO 1, 5ème en profite pour grappiller au général.

Prochains rendez vous, la suite du championnat 2018-2019, le 7 avril à BRAS PANON.

Escalade: Championnat régional de difficulté

Le championnat régional de difficulté a eu lieu ce dimanche au gymnase Daniel Narcisse de la Possession. Les lauréats par catégories sont:

Minimes: Oriane Bertone (7alouest) et Marius Payet Gaboriaud (Austral Roc)

Cadets: Candice Poullain (7alouest) et Loic Payet (Austral Roc)

Juniors: Laura Tizon (7alouest) et Mathieu Pomard (Escalade d'abord)

Séniors: Manon Poncet (Montagne Réunion) et Tony Moutoussamy (Austral Roc)

Natation: 3ème meeting de qualification

Le 3ème meeting qualificatif pour les championnats de France a eu lieu ce week end à la piscine du Chaudron à St Denis. Les meilleures performances par distances sont les suivantes :

50 NL: Emma Morel (CNSJ) 27"96 / Gregory Robert (AC Est) 24"43

100 NL: Emma Morel (CNSJ) 1'00"43 /

200 NL: Justine Bernet (Dauphins) 2'14"63 / Gregory Robert (AC Est) 1'56"09

400 NL: Romane Fendard (CNP) 4'46"73 / Benoit Debast (Dauphins SL) 4'08"67

800 NL: Stacy Taquet (CNSJ) 10'30"26 / Cyril Dambreville (Dauphins) 9'36"72

1500 NL: Lou Anne Surveille (St André) 21'00"15 / Cyril Dambreville (Dauphins) 18'42"75

50 DOS: Manon Dijoux (CNSJ) 31"91 / Owen Registe (SDR) 30"05

100 DOS: Emma Morel (CNSJ) 1'07"68 / Owen Registe (SDR) 1'05"71

200 DOS: Inès Polard (Jeanne) 2'42"87 / Damien Delmotte (Jeanne) 2'22"13

50 B: Amélie Bordes (ASEC) 36"77 / Damien Delmotte (Jeanne) 32"23

100 B: Amélie Bordes (ASEC) 1'19"76 / Sébastien Turpin (Jeanne) 1'11"76

200 B: Amélie Bordes (ASEC) 2'48"37 / Antoine Morel (CNSJ) 2'33"24

50 PAP: Emma Morel (CNSJ) 27"77 / Gregory Robert (AC Est) 26"03

100 PAP: Emma Morel (CNSJ) 1'03"46 / Jean Patrick Bernet (Dauphins SL) 58"40

200 PAP: Emma Morel (CNSJ) 2'30"65 / Antoine Morel (CNSJ) 2'14"76

200 4N: Janice Omnès (St Pierre) 2'37"25 / Jean Patrick Bernet (Dauphins SL) 2'13"73

400 4N: Malia Savigny (CNPO) 5'34"02 / Antoine Morel (CNSJ) 4'57"64

Haltérophilie : Eliminatoires de province

Les éliminatoires pour les championnats de France ont eu lieu ce week end dans chaque province de la fédération. C’est avec fierté que nous retrouvons notre petit département classé à la 9ème place et devant de grandes provinces comme Midi Pyrénées, Languedoc-Roussillon, l’Aquitaine et bien d’autres encore…Également, nous retrouvons beaucoup de nos athlètes sur les podiums ainsi que 4 quatrièmes places :

1ère RICHARD MAEVA- SCHM ST PAUL en U13 Féminine

2ème EDMOND KAMELLE- ACHMC ST PAUL en U17 Féminie cat 45kg

1ère PAYET LOANE- SCHM ST PAUL en U17 Féminine cat 55 kg

2ème TISSOT CLARISSE- CH LA PLAINE en U17 Féminine cat < 81 kg

1ère EDMOND NEIGE LINE-ACHMC ST PAUL en séniore féminine cat 49 kg

2ème LAURET Stéphanie- CFSP SPORTS en séniore féminine cat 49 kg

4ème VIRAMA DEBORAH-CH LA PLAINE en séniore féminine cat 49 kg

4ème PROUET CAROLINE-CFSP SPORTS en séniore féminine cat 76 kg

1er RICHARD DAMINE-SCHM ST PAUL en U15 masculin cat 73 kg

1er ESSOB ETIENNE-SCHM ST PAUL en U20 masculin cat 55 kg

4ème DIJOUX ROMAIN-TEAM LA FOURNAISE en senior masculin cat 81 kg

4ème MAREL ERICK-CSPL STE MARIE en senior masculin cat <109 kg

Surf: Alice Lemoigne 5ème à Noosa

La Réunionnaise Alice Lemoigne a terminé 5ème de la 1ère des 4 manches du Longboard Womens Tour 2019. A Noosa en Australie, Lemoigne n'a pas réussi à dominer en quart de finale l'Hawaiienne Honolua Blomfield, championne du monde 2017. Avec 2650 points empochés, la surfeuse péi prend donc la 5ème place du classement mondial dominé pa rla Brésilienne Chloé Calmon.

sp/www.ipreunion.com