Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end du vendredi 15 au dimanche 17 mars 2018 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : C'est la reprise !

La 1ère journée du championnat R1 aura lieu ce dimanche à 15h45 selon le programme suivant :

Marsouins – Jeanne d'Arc

St Pierroise – St Louisienne

St Pauloise – Excelsior

Trois Bassins – St Denis

SDEFA – Tamponnaise

St Louis – Capricorne

Ste Suzanne – Ste Marie

Rugby : 3ème journée honneur

La 3ème journée du championnat honneur aura lieu ce samedi en fin d'après midi selon le programme suivant :

XV Dionysien – Port

Chaudron – JSB

St Paul – Tampon

St Gilles – Etang Salé 2

Basket-ball: Play off

On entame les play off masculins dès ce samedi avec les 4 équipes qualifiées qui s'ffronteront comme suit à 20h30 :

St Paul – Tampon

COM - BCD

Cyclisme: Grand Prix " Serge Autale "

La ville de Bras Panon accueillera ce dimanche le grand prix cycliste Serge Autale sur un circuit de 3km dans les rues de la ville. Départ et arrivée se feront sur la RN 2002 devant le Crédit Agricole. Les courses jeunes, féminines et open se dérouleront en matinée. La course élite sera lancée à 13h00 pour 35 tours (soit 105km).

BMX : 2ème manche de phase finale

La seconde manche de la phase finale de la coupe régionale de BMX aura lieu ce dimanche sur la piste de Cambaie à St Paul, organisée par le BCO. La journée commencera par les essais à partir de 8h30, suivis de la 1ère manche à 9h45. Les pilotes passeront par les 3 manches qualificatives pour rejoindre les finales à 14h30.

Cyclisme : 5ème journée de la coupe régionale piste

La 5ème journée de la coupe régionale piste aura lieu ce samedi à partir de 13h00 au vélodrome de Champ Fleuri à St Denis. Au programme : scratch, élimination à la danoise, élimination, tempo race et course aux points pour toutes les catégories. La grande nouveauté sera donc l'élimination à la danoise : Cette épreuve est une élimination par l’avant, qui se déroule sur 16 tours et 3 sprints (au 10ème,13ème et 16ème tour). Le vainqueur est celui qui remporte le premier sprint. Ce premier sprint s’effectue après 10 tours et le coureur vainqueur se retire. Le deuxième sprint s‘effectue 3 tours après (13ème tour). Le vainqueur est classé2ème de la course et se retire. Le troisième et dernier sprint après 3 tours (16ème tour) classe les concurrents de la 3ème à la dernière place.

Course à pied: La nocturne de St Jo

Le COSSJ organise un 10km nocturne ce samedi à St Joseph. Le départ sera donné à 20h00 devant la mairie, où sera également jugée l'arrivée. Le parcours comporte une boucle de 10 km traversant la ville d'Est en Ouest via le centre ville, le quartier des Goyaves, le Butor, La Cayenne, Lenepveu. Plus de 600 coureurs sont attendus pour l'évènement.

Course à pied : 10km de l'ADH

L'ADH organise ses 10km ce dimanche dans les hauts de St Leu. Le départ sera donné à 7h00 du stade municipal du Plate pour rejoindre ensuite le gymnase de la Chaloupe via la route Hubert Delisle. Sans réelle difficulté, le parcours totalisera tout de même 100m de dénivelé positif.

Trail : Caldeira Trail

Réunion Demain organise la 8ème édition du Caldeira Trail ce samedi avec deux formats proposés : l’Ultra Caldeira Trail de 84 km et 3600 mètres de dénivelé positif entre Sainte-Rose (départ 4h00) et Bourg Murat, et le Trail des Bruleries de la Fournaise de 48 km et 3000 mètres de dénivelé positif qui suit le même tracé mais démarre à Saint-Philippe (départ 5h30). Depuis Basse vallée, les concurrents grimperont en direction du Volcan jusqu'à la plaine des sables où les coureurs de chaque épreuve se sépareront pour rejoindre ensuite Bourg Murat où sera jugée l'arrivée au niveau des grands kiosques. 600 coureurs sont attendus sur l'épreuve qui affiche complet depuis plusieurs jours.

Beach tennis : Open international des Brisants

La plage des Brisants de St Gilles accueille cette semaine un grand tournoi de beach tennis (ITF) doté de 15000$, avec quelques uns des meilleurs joueurs mondiaux. Le programme :

Vendredi

- finale simples dames 18h00

- finale simples messieurs 19h00

- finale mixte 20h30

Samedi

- demi-finales doubles dames 14h00 et 15h30

- demi-finales doubles messieurs 18h00 et 19h30

Dimanche

- finale dames 18h00

- finale messieurs 19h30

Karaté : Championnat de la Réunion combats

Le Championnat de La Réunion Combats se déroulera ce dimanche au dojo régional de Champ Fleuri. La pesée et contrôle des passeports complets se fera à 8h pour les Poussins, 8h30 pour les Benjamins, 9h pour les Cadets et 10h pour les Seniors et Vétérans.

Athlétisme: Compétition du CSSDA

Le CSSDA organise une compétition d'épreuves combinées (heptathlon femmes et décathlon messieurs) ce week end sur le stade Marc Nasseau de Champ Fleuri. Les épreuves du samedi débuteront à 14h30, avec notamment le tétrathlon benjamins: 100m, 110 haies, 50 haies, 1000m, 200m, 400m, hauteur, longueur, javelot, poids, disque. La journée du dimanche débutera à 10h00 avec la suite des épreuves adultes, ainsi que le pentathlon minimes: 110 haies, 100 haies, 80 haies, 100m, 200m, 1000m, 1500m, longueur, hauteur, perche, disque, javelot, poids.

Surf: Cannelle Bulard résiste

Le premier grand rendez-vous de la saison WQS a débuté cette semaine à Newcastle en Australie avec une épreuve dotée de 6000 points, pour les hommes et les femmes.

A peine entrée en compétition au round 3, Johanne Defay a été sèchement éliminée par une autre Réunionnaise, Cannelle Bulard, de retour à la compétition depuis l'an dernier et qui semblait déterminée dans des vagues pourtant très moyennes... Alors que Defay pensait contrôler la série avec un score et la priorité, Bulard en a profité pour prendre une autre option de placement, payante puisqu'elle trouvait deux bons scores en moins de 2 minutes, sous le regard passif de ses adversaires. L'Australienne McCulloch, vainqueure de la série, avait quant à elle tué tout espoir avec deux bons scores, dont le meilleur de la série à 7,40. L'aventure continue donc pour Bulard qui a ensuite passé le 4ème tour et retrouvera à nouveau McCulloch au 5ème tour demain.

Côté masculin, Jorgann Couzinet n'a passé qu'un seul tour et a été éliminé au 4ème, dans une série de très bon niveau dominée par Carlos Munoz et Patrick Gudauskas.

sp/www.ipreunion.com