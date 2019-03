Nans Mazellier, le jeune nageur de l'ASEC Saint-Paul a frappé fort la semaine dernière lors des championnats de France juniors de natation qui se sont déroulés à Dunkerque. Il a empoché deux titres nationaux et il est monté à cinq reprises sur le podium. Surtout, le jeune réunionnais a signé d'excellents chronos, prometteurs pour le jeune homme de seulement 15 ans.

Nans Mazellier s'était déjà fait remarqué lors des meetings de qualification en début de saison, en signant les meilleures performances françaises des 15 ans sur 50m nage libre, 100m nage libre et 100m papillon. A Dunkerque, il n'a fait que confirmer en s'emparant des titres nationaux juniors sur 50m et 100m nage libre.

Mais pour cela, il ne s'est pas contenté de ses chronos déjà réalisés, il les a tout simplement repoussés, battant ainsi ses propres records sur 50m nage libre en 24"14 et 100m nage libre en 52"60! Gourmand, le Réunionnais est aussi monté sur trois autres podiums durant la semaine: il a pris l'argent sur le 50m papillon en 25"80 et le 100m papillon en 56"82, le bronze sur le 200m 4 nages en 2'11"00 (nouveau record de la Réunion toutes catégories).

Au delà des titres qu'il est venu glaner, Nans Mazellier a aussi écrit son nom sur les tablettes de la fédération avec les premières places du ranking national des 15 ans sur 50m, 100m, 100 papillon et 200m 4 nages, mais aussi sur les tablettes réunionnaises, avec cinq nouveaux records chez les 15 ans: 50m et 100m nage libre, 50m et 100m papillon, 200m 4 nages.

Visiblement, le jeune nageur de l'ASEC est rapide! Il a même pris de l'avance en incrivant 4 de ses 5 records chez les 16 ans également, où seul celui du 100m nage libre lui a résisté, mais pour combien de temps...

S'il a un talent incontestable, Nans Mazellier fait également preuve d'une grande maturité pour un sportif de son âge et c'est peut être là son secret: le nageur se fixe des objectifs et regarde principalement le chrono pour le faire tomber, avec l'espoir d'intégrer un jour l'équipe de France. Sa détermination ne fait ainsi qu'entretenir sa motivation qui le pousse à s'entrainer au quotidien.

Son prochain objectif sera les championnats de France espoirs en juillet prochain. D'après Antoine Legoff, son entraineur à l'ASEC depuis 4 ans, Nans a encore "une grosse marge de progression". Mais l'entraineur le sait, il ne faudra pas trop tirer sur la machine si son nageur veut un jour performer chez les +18 ans et que Dunkerque ne soit pas un simple coup d'éclat dans la prometteuse carrière du Réunionnais. Nul doute qu'il devrait encore faire de belles vagues dans les bassins à l'avenir...

sp/www.ipreunion.com