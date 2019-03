Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end

Football : 2ème journée de R1

La 2ème journée du championnat R1 aura lieu ce dimanche à 16h00 selon le programme suivant :

Excelsior - Ste Suzanne

Jeanne d'Arc - Trois Bassins

St Denis – St Louisienne

Tamponnaise - St Pauloise

St Louis – St Pierroise

Capricorne - SDEFA

Ste Marie - Marsouins

Handball : 19ème et 20ème journées de D1

La 19ème journée de D1 masculine aura lieu ce vendredi à 21h15 :

Saline – JSB

Ste Marie – HBCED

St Pierre – Bois de Nefles

Lasours – Joinville

Chateau Morange – Tampon

Côté féminin, on jouera samedi à 19h30 pour le compte de la 20ème journée :

Piton St Leu – St Pierre

Rivièroise – JSB

Port – St Joseph

BDN – St Denis

Cressonnière – St Louis

ASCES - Tamponnaise

Rugby : 4ème journée honneur

La 4ème journée du championnat honneur aura lieu ce samedi à partir de 16h30 :

Port – JSB

St Pierre – Tampon

St Paul – St Gilles

Chaudron – XV Dionysien

Basket-ball: Play off

La 2ème journée des play off masculins aura lieu ce samedi avec les 4 équipes qualifiées.

BCD – St Paul

Tampon - COM

Basket-ball : 6ème journée de poule des As

Côté féminin, on jouera pour le compte de la 6ème journée de la poule des As ce samedi à 18h30, sans Ste Marie qui sera au repos :

Tamponnaise – COM

BCD – Port

Volleyball : Quarts de finale aller

Les play off du championnat R1 masculin débutent dès ce vendredi soir avec les quarts de finale aller qui concernent les quatre équipes classées de 3 à 6 lors des matches de poule. Le TGV et le SDOVB n'entreront qu'en demi finale.

Vendredi 20h30 : St Pierre – St Denis

Samedi 20h30 : St Leu – Aigles blancs

Côté féminin, c'est la même formule avec l'entrée en demi-finale du TGV et SDOVB. Samedi soir on jouera les deux quarts de finale suivants :

Ste Marie – St Denis

VB2CO – St Pierre

Cyclisme: Pédalons pour Alzheimer

Anim'services organise la 3ème épreuve sur route de la saison ce dimanche à Etang Salé. Avant cela, une randonnée ouverte à tous sera proposée à 7h45, suivie des courses jeunes en matinée. Enfin, à 13h00 sera donné le départ de la course élite pour 106km sous forme de 6 boucles de 17,7km via l'Etang Salé les bains, le Gouffre, l'échangeur des sables, Etang Salé les hauts et la forêt.

VTT : 3ème manche de DH

La 3ème manche de la coupe de la Réunion de descente aura lieu ce dimanche, organisée par l'ACPR, sur la piste de la coulée de lave 1977 de la commune de Sainte Rose. La 1ère manche aura lieu à 9h30, suivie à 40 minutes de la seconde, puis encore à 40 minutes de la 3ème.

Course à pied: Foulées nocturnes de l'ACVSS

L'athlétique club de Sainte Suzanne organise une course sur route nocturne ce samedi à 19h00 au stade du bocage de Sainte Suzanne. Le parcours d’une distance de 10km se fera sous forme de 2 boucles à travers le centre ville et son littoral, départ et arrivée sur le stade du bocage. Les 300 coureurs attendus devront obligatoirement se munir de leur lampe frontale pour prendre part à l'épreuve.

Moto: 2ème manche de monobike

Le team Podium organise la seconde manche de championnat régional de monobike ce dimanche sur le circuit de la Jamaique. Les essais débuteront à 8h00 suivis de la 1ère manche à 10h00.

Athlétisme : Championnat masters et relais

La LRA organise le championnat master et relais ce dimanche au stade régional de Saint Paul. La compétition débutera à 9h00. Au programme des courses de 100/110 haies, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m ; des sauts en longueur, hauteur, perche, triple ; des lancers de marteau, poids, disque, javelot. Les relais concerneront également les catégories minimes et séniors : 4x200m, 4x100m, 4x400m, 4x800m, 800-200-200-800m, 1200-400-800-1600m.

