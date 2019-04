Les filles du lycée Amiral Bouvet de Saint-Benoît ont terminé à la troisième place de l'Africa sevens, un tournoi de rugby à 7 mettant en compétition les différents lycées français d'Afrique et de l'océan Indien. Cette année l'événement a eu lieu du 25 au 30 mars 2019 à Johannesburg (Afrique du Sud)

Pour cette 5e édition la compétition était organisé par le lycée français de Jules Verne à Johannesburg. Les lycées de Maputo (Mozambique), Dakar (Sénégal), Tananarive (Madagascar) et un lycée Sud Africain ont également participé au tournoi. Sept équipes filles et huit éqiuipes garçons ont particpé

équipes chez les garçons et 7 équipes chez les filles. La Réunion étaient représentées par le lycée Amiral Bouvet de St Benoît avec une équipe féminine et le lycée Stella Matutina de St Leu avec une équipe féminine et une masculine.

