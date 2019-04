Voici les principaux résultats sportifs du week-end (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 3ème journée de R1

La 3ème journée du championnat R1 a eu lieu dimanche à 16h00. Avec un 3ème succès en autant de matches, la Capricorne vire en tête seule, profitant également du nul concédé par la St Pierroise face aux Dionysiens.

Trois Bassins FC - US Sainte Marienne 1-5

Saint Pauloise FC - Capricorne 1-2

AS Marsouins - AS Excelsior 0-2

Saint Louisienne - Jeanne d’Arc 2-3

AS Sainte Suzanne - Tamponnaise 1-1

SDEFA - AF Saint Louis 3-1

JS Saint Pierroise - Saint Denis FC 1-1

Rugby : Top 6

La 3ème journée du top 6 océan indien a eu lieu ce samedi. L' Etang Salé s'est incliné 5-6 face au vice champion de Madagascar le FT Manjakaray, au stade du Centenaire. Les Etang Saléens devront se consoler avec la petite finale pour la 3ème place.

Basket-ball: Play off

La 3ème journée des play off masculins a eu lieu samedi : la Tamponnaise a dominé le BCD 75 à 66 puis St Paul a battu le COM 71 à 60. St Paul est donc seul en tête pour le moment mais la Tamponnaise et le COM comptent un match de retard.

Basket-ball : 7ème journée de poule des As

Côté féminin, on jouait pour le compte de la 7ème journée de la poule des As samedi à 18h30, sans le Port qui était au repos :

Ste Marie – Tamponnaise 31-88

COM – BCD nc

Volleyball : Quarts de finale retour

Les quarts de finale retour étaient programmés en fin de semaine :

Vendredi : St Denis - St Pierre 3-0 (aller St Pierre – St Denis 3-0)

Samedi : Aigles blancs - St Leu 3-1 (aller St Leu – Aigles blancs 1-3)

Dimanche soir a donc été disputé le match d'appui entre St Pierre et St Denis, à égalité parfaite après l'aller et le retour. Au final, St Denis l'a emporté 3-1, éliminant ainsi St Pierre.

Côté féminin, on jouait également les quarts de finale retour samedi soir à 20h00 :

St Denis – Ste Marie 3-0 (aller Ste Marie – St Denis 1-3)

St Pierre – VB2CO 3-1 (aller VB2CO – St Pierre 0-3)

Aucun match d'appui n'a été nécessaire après les matches retour qui ont confirmé les résultats de l'aller.

Cyclisme: 6ème journée de la coupe régionale piste

La 6ème journée de la coupe régionale piste a eu lieu samedi au vélodrome de Champ Fleuri. Les vainqueurs par catégorie sont :

poursuite hommes : Frédéric Tréport LBO2

poursuite cadets : Florian Gonthier VCSD

poursuite féminines : Camille Laugier CCB

élimination hommes : Frédéric Tréport LBO2

élimination minimes : Gaëtan Mallard VCE

élimination féminines : Kassandra Legros VCSD

scratch hommes : Tony Bérile VCE

scratch minimes : Gaëtan Mallard VCE

scratch féminines : Elisa Payet CCSL

Cyclisme : Prix Cycliste Gabriel Chefiare

Anim'services et le VCSD organisaient la 4ème épreuve sur route de la saison ce dimanche sur un circuit de 8km dans la ville du Port avec une arrivée à la Montagne via la route du littoral. Le départ était donné à 13h00 de la piscine du Port pour 9 boucles dans la ville avant de rejoindre la route du littoral puis la Redoute direction la Montagne. Bryan Maillot (SMVC) en 2h43'45 devant Doriand Percrule (CCSL) en 2h44'17 et Arthur Vatel (CCSL) en 2h44'29. Une fois encore, Arthur Vatel prouve qu'il est l'homme en forme du moment avec un 3ème podium sur les 3 dernières épreuves.

Tennis de Table : Dernière journée de sélection pour les Jeux des Iles

La dernière journée de sélection s'est déroulée dimanche afin de connaitre la dernière joueuse et le dernier joueur qui rejoindront le reste des sélectionnés pour les Jeux des îles 2019.

Chez les dames Clémence HOAREAU (Cressionnière Tennis de Table) remporte son billet pour l'île Maurice face à Elodie Elodie AH YIONNE (Sainte Marie Tennis de Table).

Chez les Messieurs, c'est Antoine RAZAFINARIVO, 14 ans, (La Garde Tennis de Table (var)) qui s'envolera avec le reste de l'équipe après avoir affronté Jean-Sébastien POTHIN (Cressionnière Tennis de table).

Voici la liste des meilleur(e)s pongistes réunionnais qui participeront aux Jeux des îles 2019 :

Les filles :

- Audrey PICARD (Cressionnière Tennis de Table)

- Doriane LE BAIL (Cressionnière Tennis de Table)

- Clémence HOAREAU (Cressionnière Tennis de Table)

- Nisha ALLAIN (Tampon Tennis de Table)

- Solène ALMERY (Club Pongiste Possession)

- Colyne FOLIO (Nice Cavigal Tennis de Table)

Les garçons :

- Loïc COLLET (Sainte Marie Tennis de Table)

- Sébastien MAILLOT (Sainte Marie Tennis de Table)

- Julien BORDES (Sainte Marie Tennis de Table)

- Thomas HOARAU (Cressionnière Tennis de Table)

- Quentin VEDAPODAGOM (Clube Pongiste Possession)

- Antoine RAZAFINARIVO (La Garde Tennis de Table (83))

Course à pied: Championnat régional de 10km

L'ACSP organisait samedi les 10km nocturnes de Saint Paul, support du championnat régional de la spécialité. Yann Schrub, champion de France 2018 du 10km sur piste et de passage sur l'île, a animé la course, l'emportant en 30'20''. Derrière lui, Laurent Tsang Chun Sze, de passage également à la Réunion, prend la seconde place en 32'42''. Enfin, Jean Marie Cadet prend la 3ème place en 32'57'' et s'offre ainsi le titre en masters. Il faut attendre le 4ème, Géraldo Trulès en 33'09'' pour attribuer le titre régional sénior, les 1er et 2nd étant licenciés en métropole. Côté féminin, la Mozambicaine Lénor Piuza l'emporte en 37'26'' mais le titre revient à Fleur Santos Da Silva seconde en 38'29''. Delphine Dérand prend la 3ème place en 39'39''.

Triathlon : Triathlon du Phar'est

La ligue organisait un triathlon ce dimanche à Sainte Suzanne, avec deux formats au programme, un XS et un S.

Sur le format S, Fabien Céleste (TCSA) s'impose en 1h00'12 devant Romain Glaudel (TCSA) en 1h00'18 et Anthony Céleste (TCSSD) en 1h01'33. Côté féminin, Pauline Aigon l'emporte en 1h11'43 devant Sidonie Triboulet (CAC) en 1h14'52 et Marie Meeus (LCT) en 1h17'35.

Sur le format XS, victoire de Milan Larivière (ORT) en 33'27 devant Fabien De Lorenzo (CAC) en 34'57 et Charles Stephan (CAC) en 36'01. Côté féminin, Léane Salmon (ORT) l'emporte en 41'14 devant Apolline Roquebert (CAC) en 43'00 et Lola Bies (CAC) en 43'00 également.

Moto: 3ème manche de MX

Ce dimanche a eu lieu la 3ème journée du championnat Régional de motocross 2019 organisée par le TEAM B2R et le MC TRACER sur le circuit Pascal Ravenne de La Ravine à Malheur. Sans surprise, Romain Laurens, leader du classement provisoire, a remporté les 3 courses du jour et accroit ainsi un peu plus son avance au général. Guillaume Baillif signe quant à lui trois secondes places et est donc 2ème de cette manche. Enfin, Pascal Dorseuil prend la 3ème place du jour avec une 3ème place et deux 4èmes places.

Karting: C'est reparti!

Après une saison 2018 marquée par les annulations, le championnat 2019 s'ouvrait ce dimanche à la Jamaique, avec une première étape organisée par la LSAR. Julien EAUBELLE gagne la finale de la catégorie ROTAX, Remi FONTAINE s'impose en KZ Sprinter et Frederic KICHENAMA en Master.

Surf: Sénégal Pro

La saison WQS se poursuivait la semaine dernière au Sénégal à Dakar avec une péreuve dotée de 1500 points à laquelle participe les Réunionnais Mathis Crozon et Ugo Robin. Au premier tour, Crozon a largement remporté sa série, s'offrant au passage la meilleure note du jour avec 8,25 points mais également le meilleur total avec 14, 50 points! Il retrouvait ainsi au second tour son compatriote Ugo Robin dans une série à 4 avec le Portugais Pedro Coelho et le Sénégalais Sidy Camara. Malheureusement, avec 7,75 de total, Crozon prenait la 3ème place de la série, synonyme d'élimination. De son côte, Robin prenait la seconde place et filait au 3ème tour dans une série 100% française avec Fontaine, Etienne et Debierre. Le Réunionnais s'inclinait avec la 4ème place de la série et terminait ainsi la compétition à la 13ème place.

sp/www.ipreunion.com