Le Challenge UMNT (Ultra Mountain National Tour) qui devait intégrer la Diagonale des Fous 2019 en tant que course bonus et finale de ce Challenge a été annulé.



Antoine Guillon, à l'origine de ce challenge national, se retire et quitte la présidence de l'association organisatrice. La 6666 Occitane, dont il est également le créateur, se retire donc du Challenge.

A trois semaines de la première épreuve, les éventuels repreneurs du projet sont pris de court et ne peuvent qu'annoncer l'annulation pure et simple du Challenge UMNT 2019. Avant cette annonce, on pouvait lire sur le site internet de l'événément : "La grande finale se jouera sur la Diagonale des fous, épreuve avec un bonus de points, les cinq premiers hommes et femmes à l’issue des 6 premières manches seront invités à La Réunion". A présent, il indique seulement que l'édition 2019 n'aura finalement pas lieu.

Les raisons du départ du président de la 6666 Occitane restent pour le moment inconnues. Les dirigeants du Grand Raid devraient en savoir plus d'ici la fin de la journée.