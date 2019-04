Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Les 5 réunionnais présents aux Championnats de France de vitesse jeune 2019 le week-end du 30 et 31 avril 2019 à Massy accèdent tous au dernier carré, quatre d'entre eux montent sur le podium et deux sur la plus haute marche avec à la clé deux nouveaux records de France.

Les 5 réunionnais présents aux Championnats de France de vitesse jeune 2019 le week-end du 30 et 31 avril 2019 à Massy accèdent tous au dernier carré, quatre d'entre eux montent sur le podium et deux sur la plus haute marche avec à la clé deux nouveaux records de France.