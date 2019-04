Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 heures

Notre Diagonale des Fous passe pour une promenade de santé à côté de la Barkley. Ce trail est réputé pour être l'un des plus durs au monde, et pour la deuxième année consécutive, personne n'a passé la ligne d'arrivée ! Aucun des 40 runners n'est parvenu à venir à bout des 160 kilomètres et des 18.000 mètres de dénivelé positif. Etonnant ? Pas vraiment... En 33 ans d'existence, ils ne sont que quinze a avoir boucler l'impitoyable course du Tennessee (Etats-Unis).

