Quatre lutteurs réunionnais se sont rendus en Estonie afin de participer à l'Open de Tallinn (K.R.Palusalu) du 29 au 31 mars 2019. Parmi les lutteurs réunionnais présents dans la capitale estonienne, Raymond Langlet (ALOR- Les Avirons), Marine Lecour Grand-Maison (Lutte Club de Saint Joseph), Alexandre Djebrouni (Lutte Club de Saint Joseph) et Stéphane Sine (Lutte Club de Saint Joseph. Le plus âgé des quatre, Raymond Langlet (19 ans), obtient la médaille de bronze dans la catégorie junior - 60 kg (lutte gréco-romaine) au terme d'une très belle compétition.

Malheureusement le reste de l’effectif péi revient bredouille, même si Marine Lecour Grand-Maison manque de peu la médaille en terminant à la quatrième place, contrainte d’abandonner sur son dernier match suite à une blessure à l’épaule. Nos deux représentants en lutte libre, Alexandre Djebrouni et Stéphane Sine, finissent respectivement à la 11 ème place des - 74 kg junior (lui aussi blessé à l’épaule) et la 10 ème place des - 65kg junior. Convoqués sur les listes des équipes de France, Marine et Raymond n’en sont pas à leur première sélection nationale, Alexandre et Stéphane ont, eux, fait le déplacement en tant que lutteurs du pôle France de Dijon.